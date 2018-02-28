Обновлены коды органов государственных доходов РК
Приказом Министра финансов РК от 12 февраля 2018 года № 159 утверждены коды органов государственных доходов Республики Казахстан, которые вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования приказа.
|
№ п/п
|
Наименования государственных учреждений - органов государственных доходов Республики Казахстан
|
Нумерация кодов
|
1
|
2
|
3
|
1
|
КГД МФ РК
|
0101
|
2
|
ДГД по Акмолинской области КГД МФ РК
|
0301
|
3
|
УГД по Аккольскому району ДГД по Акмолинской области КГД МФ РК
|
0302
|
4
|
УГД по Астраханскому району ДГД по Акмолинской области КГД МФ РК
|
0303
|
5
|
УГД по Атбасарскому району ДГД по Акмолинской области КГД МФ РК
|
0304
|
6
|
УГД по Сандыктаускому району ДГД по Акмолинской области КГД МФ РК
|
0305
|
7
|
УГД по Аршалынскому району ДГД по Акмолинской области КГД МФ РК
|
0306
|
8
|
УГД по Ерейментаускому району ДГД по Акмолинской области КГД МФ РК
|
0307
|
9
|
УГД по Егиндыкольскому району ДГД по Акмолинской области КГД МФ РК
|
0308
|
10
|
УГД по Коргалджинскому району ДГД по Акмолинской области КГД МФ РК
|
0309
|
11
|
УГД по Буландынскому району ДГД по Акмолинской области КГД МФ РК
|
0310
|
12
|
УГД по Целиноградскому району ДГД по Акмолинской области КГД МФ РК
|
0312
|
13
|
УГД по Шортандинскому району ДГД по Акмолинской области КГД МФ РК
|
0313
|
14
|
УГД по городу Степногорску ДГД по Акмолинской области КГД МФ РК
|
0316
|
15
|
УГД по Жаркаинскому району ДГД по Акмолинской области КГД МФ РК
|
0317
|
16
|
УГД по Есильскому району ДГД по Акмолинской области КГД МФ РК
|
0318
|
17
|
УГД по Жаксынскому району ДГД по Акмолинской области КГД МФ РК
|
0321
|
18
|
УГД по Зерендинскому району ДГД по Акмолинской области КГД МФ РК
|
0323
|
19
|
УГД по Бурабайскому району ДГД по Акмолинской области КГД МФ РК
|
0324
|
20
|
УГД по Енбекшильдерскому району ДГД по Акмолинской области КГД МФ РК
|
0325
|
21
|
УГД по городу Кокшетау ДГД по Акмолинской области КГД МФ РК
|
0326
|
22
|
УГД «Бурабай» ДГД по Акмолинской области КГД МФ РК
|
0327
|
23
|
ДГД по Актюбинской области КГД МФ РК
|
0601
|
24
|
УГД по Алгинскому району ДГД по Актюбинской области КГД МФ РК
|
0604
|
25
|
УГД по Байганинскому району ДГД по Актюбинской области КГД МФ РК
|
0605
|
26
|
УГД по Айтекебийскому району ДГД по Актюбинской области КГД МФ РК
|
0606
|
27
|
УГД по Иргизскому району ДГД по Актюбинской области КГД МФ РК
|
0607
|
28
|
УГД по Каргалинскому району ДГД по Актюбинской области КГД МФ РК
|
0609
|
29
|
УГД по Мартукскому району ДГД по Актюбинской области КГД МФ РК
|
0610
|
30
|
УГД по Мугалжарскому району ДГД по Актюбинской области КГД МФ РК
|
0612
|
31
|
УГД по Темирскому району ДГД по Актюбинской области КГД МФ РК
|
0613
|
32
|
УГД по Уилскому району ДГД по Актюбинской области КГД МФ РК
|
0614
|
33
|
УГД по Хобдинскому району ДГД по Актюбинской области КГД МФ РК
|
0615
|
34
|
УГД по Хромтаускому району ДГД по Актюбинской области КГД МФ РК
|
0616
|
35
|
УГД по Шалкарскому району ДГД по Актюбинской области КГД МФ РК
|
0617
|
36
|
УГД по городу Актобе ДГД по Актюбинской области КГД МФ РК
|
0618
|
37
|
ДГД по Алматинской области КГД МФ РК
|
0901
|
38
|
УГД по Балхашскому району ДГД по Алматинской области КГД МФ РК
|
0902
|
39
|
УГД по Жамбылскому району ДГД по Алматинской области КГД МФ РК
|
0903
|
40
|
УГД по Илийскому району ДГД по Алматинской области КГД МФ РК
|
0904
|
41
|
УГД по Карасайскому району ДГД по Алматинской области КГД МФ РК
|
0905
|
42
|
УГД по Райымбекскому району ДГД по Алматинской области КГД МФ РК
|
0908
|
43
|
УГД по Талгарскому району ДГД по Алматинской области КГД МФ РК
|
0909
|
44
|
УГД по Уйгурскому району ДГД по Алматинской области КГД МФ РК
|
0910
|
45
|
УГД по Енбекшиказахскому району ДГД по Алматинской области КГД МФ РК
|
0912
|
46
|
УГД по городу Капшагай ДГД по Алматинской области КГД МФ РК
|
0913
|
47
|
УГД по Аксускому району ДГД по Алматинской области КГД МФ РК
|
0914
|
48
|
УГД по Алакольскому району ДГД по Алматинской области КГД МФ РК
|
0915
|
49
|
УГД по Каратальскому району ДГД по Алматинской области КГД МФ РК
|
0916
|
50
|
УГД по Кербулакскому району ДГД по Алматинской области КГД МФ РК
|
0917
|
51
|
УГД по Коксускому району ДГД по Алматинской области КГД МФ РК
|
0918
|
52
|
УГД по Панфиловскому району ДГД по Алматинской области КГД МФ РК
|
0919
|
53
|
УГД по Саркандскому району ДГД по Алматинской области КГД МФ РК
|
0920
|
54
|
УГД по Ескельдинскому району ДГД по Алматинской области КГД МФ РК
|
0921
|
55
|
УГД по городу Талдыкорган ДГД по Алматинской области КГД МФ РК
|
0922
|
56
|
УГД по городу Текели ДГД по Алматинской области КГД МФ РК
|
0923
|
57
|
ДГД по Атырауской области КГД МФ РК
|
1501
|
58
|
УГД по Курмангазинскому району ДГД по Атырауской области КГД МФ РК
|
1503
|
59
|
УГД по Индерскому району ДГД по Атырауской области КГД МФ РК
|
1504
|
60
|
УГД по Исатайскому району ДГД по Атырауской области КГД МФ РК
|
1505
|
61
|
УГД по Кызылкугинскому району ДГД по Атырауской области КГД МФ РК
|
1506
|
62
|
УГД по Макатскому району ДГД по Атырауской области КГД МФ РК
|
1507
|
63
|
УГД по Махамбетскому району ДГД по Атырауской области КГД МФ РК
|
1508
|
64
|
УГД по Жылыойскому району ДГД по Атырауской области КГД МФ РК
|
1509
|
65
|
УГД по городу Атырау ДГД по Атырауской области КГД МФ РК
|
1510
|
66
|
ДГД по Восточно-Казахстанской области КГД МФ РК
|
1801
|
67
|
УГД по Катон-Карагайскому району ДГД по Восточно-Казахстанской области КГД МФ РК
|
1802
|
68
|
УГД по Глубоковскому району ДГД по Восточно-Казахстанской области КГД МФ РК
|
1803
|
69
|
УГД по Зайсанскому району ДГД по Восточно-Казахстанской области КГД МФ РК
|
1804
|
70
|
УГД по Курчумскому району ДГД по Восточно-Казахстанской области КГД МФ РК
|
1806
|
71
|
УГД по Тарбагатайскому району ДГД по Восточно-Казахстанской области КГД МФ РК
|
1810
|
72
|
УГД по Уланскому району ДГД по Восточно-Казахстанской области КГД МФ РК
|
1811
|
73
|
УГД по Шемонайхинскому району ДГД по Восточно-Казахстанской области КГД МФ РК
|
1812
|
74
|
УГД по Зыряновскому району - городу Зыряновску ДГД по Восточно-Казахстанской области КГД МФ РК
|
1813
|
75
|
УГД по городу Риддер ДГД по Восточно-Казахстанской области КГД МФ РК
|
1814
|
76
|
УГД по городу Усть-Каменогорск ДГД по Восточно-Казахстанской области КГД МФ РК
|
1816
|
77
|
УГД по Абайскому району ДГД по Восточно-Казахстанской области КГД МФ РК
|
1819
|
78
|
УГД по Аягузскому району ДГД по Восточно-Казахстанской области КГД МФ РК
|
1820
|
79
|
УГД по Бескарагайскому району ДГД по Восточно-Казахстанской области КГД МФ РК
|
1821
|
80
|
УГД по Бородулихинскому району ДГД по Восточно-Казахстанской области КГД МФ РК
|
1822
|
81
|
УГД по Жарминскому району ДГД по Восточно-Казахстанской области КГД МФ РК
|
1823
|
82
|
УГД по Кокпектинскому району ДГД по Восточно-Казахстанской области КГД МФ РК
|
1824
|
83
|
УГД по городу Курчатову ДГД по Восточно-Казахстанской области КГД МФ РК
|
1825
|
84
|
УГД по Урджарскому району ДГД по Восточно-Казахстанской области КГД МФ РК
|
1826
|
85
|
УГД по городу Семей ДГД по Восточно-Казахстанской области КГД МФ РК
|
1827
|
86
|
ДГД по Жамбылской области КГД МФ РК
|
2101
|
87
|
УГД по Жамбылскому району ДГД по Жамбылской области КГД МФ РК
|
2102
|
88
|
УГД по Жуалынскому району ДГД по Жамбылской области КГД МФ РК
|
2103
|
89
|
УГД по Кордайскому району ДГД по Жамбылской области КГД МФ РК
|
2104
|
90
|
УГД по району имени Турара Рыскулова ДГД по Жамбылской области КГД МФ РК
|
2105
|
91
|
УГД по Меркенскому району ДГД по Жамбылской области КГД МФ РК
|
2106
|
92
|
УГД по Мойынкумскому району ДГД по Жамбылской области КГД МФ РК
|
2107
|
93
|
УГД по Сарысускому району ДГД по Жамбылской области КГД МФ РК
|
2108
|
94
|
УГД по Байзакскому району ДГД по Жамбылской области КГД МФ РК
|
2109
|
95
|
УГД по Таласскому району ДГД по Жамбылской области КГД МФ РК
|
2110
|
96
|
УГД по Шускому району ДГД по Жамбылской области КГД МФ РК
|
2111
|
97
|
УГД по городу Тараз ДГД по Жамбылской области КГД МФ РК
|
2115
|
98
|
ДГД по Западно-Казахстанской области КГД МФ РК
|
2701
|
99
|
УГД по Бурлинскому району ДГД по Западно-Казахстанской области КГД МФ РК
|
2703
|
100
|
УГД по Жанибекскому району ДГД по Западно-Казахстанской области КГД МФ РК
|
2704
|
101
|
УГД по Жангалинскому району ДГД по Западно-Казахстанской области КГД МФ РК
|
2705
|
102
|
УГД по Зеленскому району ДГД по Западно-Казахстанской области КГД МФ РК
|
2707
|
103
|
УГД по Казталовскому району ДГД по Западно-Казахстанской области КГД МФ РК
|
2708
|
104
|
УГД по Каратюбинскому району ДГД по Западно-Казахстанской области КГД МФ РК
|
2709
|
105
|
УГД по Сырымскому району ДГД по Западно-Казахстанской области КГД МФ РК
|
2711
|
106
|
УГД по Таскалинскому району ДГД по Западно-Казахстанской области КГД МФ РК
|
2712
|
107
|
УГД по Теректинскому району ДГД по Западно-Казахстанской области КГД МФ РК
|
2714
|
108
|
УГД по Бокейординскому району ДГД по Западно-Казахстанской области КГД МФ РК
|
2715
|
109
|
УГД по Акжаикскому району ДГД по Западно-Казахстанской области КГД МФ РК
|
2716
|
110
|
УГД по Чингирлаускому району ДГД по Западно-Казахстанской области КГД МФ РК
|
2717
|
111
|
УГД по городу Уральск ДГД по Западно-Казахстанской области КГД МФ РК
|
2718
|
112
|
ДГД по Карагандинской области КГД МФ РК
|
3001
|
113
|
УГД по Абайскому району ДГД по Карагандинской области КГД МФ РК
|
3002
|
114
|
УГД по городу Караганде ДГД Карагандинской области КГД МФ РК
|
3004
|
115
|
УГД Каркаралинскому району ДГД по Карагандинской области КГД МФ РК
|
3005
|
116
|
УГД по Нуринскому району ДГД по Карагандинской области КГД МФ РК
|
3008
|
117
|
УГД по Осакаровскому району ДГД по Карагандинской области КГД МФ РК
|
3009
|
118
|
УГД по городу Сарани ДГД по Карагандинской области КГД МФ РК
|
3010
|
119
|
УГД по городу Темиртау ДГД по Карагандинской области КГД МФ РК
|
3012
|
120
|
УГД по Бухар-Жыраускому району ДГД по Карагандинской области КГД МФ РК
|
3013
|
121
|
УГД по городу Шахтинску ДГД по Карагандинской области КГД МФ РК
|
3014
|
122
|
УГД по Октябрьскому району ДГД по Карагандинской области КГД МФ РК
|
3019
|
123
|
УГД по району имени Казыбек би ДГД по Карагандинской области КГД МФ РК
|
3020
|
124
|
УГД по Актогайскому району ДГД по Карагандинской области КГД МФ РК
|
3021
|
125
|
УГД по Жанааркинскому району ДГД по Карагандинской области КГД МФ РК
|
3022
|
126
|
УГД по Улытаускому району ДГД по Карагандинской области КГД МФ РК
|
3023
|
127
|
УГД по Шетскому району ДГД по Карагандинской области КГД МФ РК
|
3024
|
128
|
УГД по городу Балхашу ДГД по Карагандинской области КГД МФ РК
|
3025
|
129
|
УГД по городу Жезказгану ДГД по Карагандинской области КГД МФ РК
|
3026
|
130
|
УГД по городу Приозерску ДГД по Карагандинской области КГД МФ РК
|
3027
|
131
|
УГД по городу Каражалу ДГД по Карагандинской области КГД МФ РК
|
3028
|
132
|
УГД по городу Сатпаеву ДГД по Карагандинской области КГД МФ РК
|
3030
|
133
|
ДГД по Кызылординской области КГД МФ РК
|
3301
|
134
|
УГД по Аральскому району ДГД по Кызылординской области КГД МФ РК
|
3302
|
135
|
УГД по Казалинскому району ДГД по Кызылординской области КГД МФ РК
|
3303
|
136
|
УГД по Кармакшинскому району ДГД по Кызылординской области КГД МФ РК
|
3304
|
137
|
УГД по Жалагашскому району ДГД по Кызылординской области КГД МФ РК
|
3305
|
138
|
УГД по Сырдарьинскому району ДГД по Кызылординской области КГД МФ РК
|
3306
|
139
|
УГД по Шиелийскому району ДГД по Кызылординской области КГД МФ РК
|
3308
|
140
|
УГД по Жанакорганскому району ДГД по Кызылординской области КГД МФ РК
|
3309
|
141
|
УГД по городу Кызылорда ДГД по Кызылординской области КГД МФ РК
|
3310
|
142
|
ДГД по Костанайской области КГД МФ РК
|
3901
|
143
|
УГД по Алтынсаринскому району ДГД по Костанайской области КГД МФ РК
|
3902
|
144
|
УГД по Мендыкаринскому району ДГД по Костанайской области КГД МФ РК
|
3903
|
145
|
УГД по Житикаринскому району ДГД по Костанайской области КГД МФ РК
|
3904
|
146
|
УГД по Камыстинскому району ДГД по Костанайской области КГД МФ РК
|
3905
|
147
|
УГД по Карасускому району ДГД по Костанайской области КГД МФ РК
|
3906
|
148
|
УГД по Карабалыкскому району ДГД по Костанайской области КГД МФ РК
|
3907
|
149
|
УГД по Костанайскому району ДГД по Костанайской области КГД МФ РК
|
3908
|
150
|
УГД по Узункольскому району ДГД по Костанайской области КГД МФ РК
|
3909
|
151
|
УГД по Наурзумскому району ДГД по Костанайской области КГД МФ РК
|
3910
|
152
|
УГД по Денисовскому району ДГД по Костанайской области КГД МФ РК
|
3911
|
153
|
УГД по Аулиекольскому району ДГД по Костанайской области КГД МФ РК
|
3912
|
154
|
УГД по Тарановскому району ДГД по Костанайской области КГД МФ РК
|
3913
|
155
|
УГД по Сарыкольскому району ДГД по Костанайской области КГД МФ РК
|
3914
|
156
|
УГД по Федоровскому району ДГД по Костанайской области КГД МФ РК
|
3915
|
157
|
УГД по городу Костанай ДГД по Костанайской области КГД МФ РК
|
3917
|
158
|
УГД по городу Лисаковску ДГД по Костанайской области КГД МФ РК
|
3918
|
159
|
УГД по городу Рудному ДГД по Костанайской области КГД МФ РК
|
3919
|
160
|
УГД по Амангельдинскому району ДГД по Костанайской области КГД МФ РК
|
3920
|
161
|
УГД по Жангильдинскому району ДГД по Костанайской области КГД МФ РК
|
3923
|
162
|
УГД по городу Аркалыку ДГД по Костанайской области КГД МФ РК
|
3925
|
163
|
ДГД по Мангистауской области КГД МФ РК
|
4301
|
164
|
УГД по городу Актау ДГД по Мангистауской области КГД МФ РК
|
4306
|
165
|
УГД по Бейнеускому району ДГД по Мангистауской области КГД МФ РК
|
4302
|
166
|
УГД по Каракиянскому району ДГД по Мангистауской области КГД МФ РК
|
4303
|
167
|
УГД по Мангистаускому району ДГД по Мангистауской области КГД МФ РК
|
4304
|
168
|
УГД по Тупкараганскому району ДГД по Мангистауской области КГД МФ РК
|
4305
|
169
|
УГД по городу Жанаозену ДГД по Мангистауской области КГД МФ РК
|
4307
|
170
|
УГД по Мунайлинскому району ДГД по Мангистауской области КГД МФ РК
|
4308
|
171
|
УГД «Морпорт Актау» ДГД по Мангистауской области КГД МФ РК
|
4309
|
172
|
ДГД по Павлодарской области КГД МФ РК
|
4501
|
173
|
УГД по Актогайскому району ДГД по Павлодарской области КГД МФ РК
|
4503
|
174
|
УГД по Баянаульскому району ДГД по Павлодарской области КГД МФ РК
|
4504
|
175
|
УГД по Железинскому району ДГД по Павлодарской области КГД МФ РК
|
4505
|
176
|
УГД по Иртышскому району ДГД по Павлодарской области КГД МФ РК
|
4506
|
177
|
УГД по Качирскому району ДГД по Павлодарской области КГД МФ РК
|
4507
|
178
|
УГД по Лебяжинскому району ДГД по Павлодарской области КГД МФ РК
|
4508
|
179
|
УГД по Майскому району ДГД по Павлодарской области КГД МФ РК
|
4509
|
180
|
УГД по Павлодарскому району ДГД по Павлодарской области КГД МФ РК
|
4510
|
181
|
УГД по Успенскому району ДГД по Павлодарской области КГД МФ РК
|
4511
|
182
|
УГД по Шербактинскому району ДГД по Павлодарской области КГД МФ РК
|
4512
|
183
|
УГД по городу Аксу ДГД по Павлодарской области КГД МФ РК
|
4514
|
184
|
УГД по городу Павлодару ДГД по Павлодарской области КГД МФ РК
|
4515
|
185
|
УГД по городу Экибастузу ДГД по Павлодарской области КГД МФ РК
|
4516
|
186
|
ДГД по Северо-Казахстанской области КГД МФ РК
|
4801
|
187
|
УГД по городу Петропавловску ДГД по Северо-Казахстанской области КГД МФ РК
|
4814
|
188
|
УГД по Кызылжарскому району ДГД по Северо-Казахстанской области КГД МФ РК
|
4802
|
189
|
УГД по району имени Магжана Жумабаева ДГД по Северо-Казахстанской области КГД МФ РК
|
4803
|
190
|
УГД по Жамбылскому району ДГД по Северо-Казахстанской области КГД МФ РК
|
4805
|
191
|
УГД по Есильскому району ДГД по Северо-Казахстанской области КГД МФ РК
|
4806
|
192
|
УГД по Мамлютскому району ДГД по Северо-Казахстанской области КГД МФ РК
|
4807
|
193
|
УГД по району Шал акына ДГД по Северо-Казахстанской области КГД МФ РК
|
4810
|
194
|
УГД по Аккайынскому району ДГД по Северо-Казахстанской области КГД МФ РК
|
4811
|
195
|
УГД по Тимирязевскому району ДГД по Северо-Казахстанской области КГД МФ РК
|
4813
|
196
|
УГД по Айыртаускому району ДГД по Северо-Казахстанской области КГД МФ РК
|
4815
|
197
|
УГД по Акжарскому району ДГД по Северо-Казахстанской области КГД МФ РК
|
4816
|
198
|
УГД по Тайыншинскому району ДГД по Северо-Казахстанской области КГД МФ РК
|
4818
|
199
|
УГД по Уалихановскому району ДГД по Северо-Казахстанской области КГД МФ РК
|
4819
|
200
|
УГД по району имени Габита Мусрепова ДГД по Северо-Казахстанской области КГД МФ РК
|
4820
|
201
|
ДГД по Южно-Казахстанской области КГД МФ РК
|
5801
|
202
|
УГД по Байдибекскому району ДГД по Южно-Казахстанской области КГД МФ РК
|
5802
|
203
|
УГД по Ордабасинскому району ДГД по Южно-Казахстанской области КГД МФ РК
|
5803
|
204
|
УГД по Отрарскому району ДГД по Южно-Казахстанской области КГД МФ РК
|
5805
|
205
|
УГД «Оңтүстік» ДГД по Южно-Казахстанской области КГД МФ РК
|
5806
|
206
|
УГД по Казгуртскому району ДГД по Южно-Казахстанской области КГД МФ РК
|
5808
|
207
|
УГД по Толебийскому району ДГД по Южно-Казахстанской области КГД МФ РК
|
5809
|
208
|
УГД по Махтааральскому району ДГД по Южно-Казахстанской области КГД МФ РК
|
5810
|
209
|
УГД по Сайрамскому району ДГД по Южно-Казахстанской области КГД МФ РК
|
5811
|
210
|
УГД по Сарыагашскому району ДГД по Южно-Казахстанской области КГД МФ РК
|
5812
|
211
|
УГД по Сузакскому району ДГД по Южно-Казахстанской области КГД МФ РК
|
5813
|
212
|
УГД по Тюлькубасскому району ДГД по Южно-Казахстанской области КГД МФ РК
|
5815
|
213
|
УГД по Шардаринскому району ДГД по Южно-Казахстанской области КГД МФ РК
|
5816
|
214
|
УГД по городу Арыс ДГД по Южно-Казахстанской области КГД МФ РК
|
5817
|
215
|
УГД по городу Кентау ДГД по Южно-Казахстанской области КГД МФ РК
|
5818
|
216
|
УГД по городу Туркестану ДГД по Южно-Казахстанской области КГД МФ РК
|
5820
|
217
|
УГД по городу Шымкенту ДГД по Южно-Казахстанской области КГД МФ РК
|
5821
|
218
|
УГД по Аль-Фарабийскому району ДГД по Южно-Казахстанской области КГД МФ РК
|
5822
|
219
|
УГД по Абайскому району ДГД по Южно-Казахстанской области КГД МФ РК
|
5823
|
220
|
УГД по Енбекшинскому району ДГД по Южно-Казахстанской области КГД МФ РК
|
5824
|
221
|
УГД по Каратаускому району ДГД по Южно-Казахстанской области КГД МФ РК
|
5825
|
222
|
ДГД по городу Алматы КГД МФ РК
|
6001
|
223
|
УГД по Ауэзовскому району ДГД по городу Алматы КГД МФ РК
|
6003
|
224
|
УГД по Бостандыкскому району ДГД по городу Алматы КГД МФ РК
|
6004
|
225
|
УГД по Жетысускому району ДГД по городу Алматы КГД МФ РК
|
6005
|
226
|
УГД «Парк информационных технологий» ДГД по городу Алматы КГД МФ РК
|
6006
|
227
|
УГД по Алмалинскому району ДГД по городу Алматы КГД МФ РК
|
6007
|
228
|
УГД по Турксибскому району ДГД по городу Алматы КГД МФ РК
|
6008
|
229
|
УГД по Медеускому району ДГД по городу Алматы КГД МФ РК
|
6009
|
230
|
УГД по Алатаускому району ДГД по городу Алматы КГД МФ РК
|
6010
|
231
|
УГД по Наурызбайскому району ДГД по городу Алматы КГД МФ РК
|
6011
|
232
|
ДГД по городу Астана КГД МФ РК
|
6201
|
233
|
УГД по Алматинскому району ДГД по городу Астане КГД МФ РК
|
6202
|
234
|
УГД по Сарыаркинскому району ДГД по городу Астане КГД МФ РК
|
6203
|
235
|
УГД по Есильскому району ДГД по городу Астане КГД МФ РК
|
6205
|
236
|
УГД «Астана-жаңа қала» ДГД по городу Астане КГД МФ РК
|
6206
Наряду с этим утрачивают силу:
1) приказ Министра финансов Республики Казахстан от 26 декабря 2014 года № 588 «Об утверждении кодов органов государственных доходов Республики Казахстан»;
2) приказ исполняющего обязанности Министра финансов Республики Казахстан от 16 апреля 2015 года № 273 «О внесении дополнения в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 26 декабря 2014 года № 588 «Об утверждении кодов органов государственных доходов Республики Казахстан»;
3) приказ Министра финансов Республики Казахстан от 2 сентября 2015 года № 461 «О внесении дополнения в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 26 декабря 2014 года № 588 «Об утверждении кодов органов государственных доходов Республики Казахстан».
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