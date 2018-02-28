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Обновлены коды органов государственных доходов РК

Приказом Министра финансов РК от 12 февраля 2018 года № 159 утверждены коды органов государственных доходов Республики Казахстан, которые вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования приказа.

№ п/п

Наименования государственных учреждений - органов государственных доходов Республики Казахстан

Нумерация кодов

1

2

3

1

КГД МФ РК

0101

2

ДГД по Акмолинской области КГД МФ РК

0301

3

УГД по Аккольскому району ДГД по Акмолинской области КГД МФ РК

0302

4

УГД по Астраханскому району ДГД по Акмолинской области КГД МФ РК

0303

5

УГД по Атбасарскому району ДГД по Акмолинской области КГД МФ РК

0304

6

УГД по Сандыктаускому району ДГД по Акмолинской области КГД МФ РК

0305

7

УГД по Аршалынскому району ДГД по Акмолинской области КГД МФ РК

0306

8

УГД по Ерейментаускому району ДГД по Акмолинской области КГД МФ РК

0307

9

УГД по Егиндыкольскому району ДГД по Акмолинской области КГД МФ РК

0308

10

УГД по Коргалджинскому району ДГД по Акмолинской области КГД МФ РК

0309

11

УГД по Буландынскому району ДГД по Акмолинской области КГД МФ РК

0310

12

УГД по Целиноградскому району ДГД по Акмолинской области КГД МФ РК

0312

13

УГД по Шортандинскому району ДГД по Акмолинской области КГД МФ РК

0313

14

УГД по городу Степногорску ДГД по Акмолинской области КГД МФ РК

0316

15

УГД по Жаркаинскому району ДГД по Акмолинской области КГД МФ РК

0317

16

УГД по Есильскому району ДГД по Акмолинской области КГД МФ РК

0318

17

УГД по Жаксынскому району ДГД по Акмолинской области КГД МФ РК

0321

18

УГД по Зерендинскому району ДГД по Акмолинской области КГД МФ РК

0323

19

УГД по Бурабайскому району ДГД по Акмолинской области КГД МФ РК

0324

20

УГД по Енбекшильдерскому району ДГД по Акмолинской области КГД МФ РК

0325

21

УГД по городу Кокшетау ДГД по Акмолинской области КГД МФ РК

0326

22

УГД «Бурабай» ДГД по Акмолинской области КГД МФ РК

0327

23

ДГД по Актюбинской области КГД МФ РК

0601

24

УГД по Алгинскому району ДГД по Актюбинской области КГД МФ РК

0604

25

УГД по Байганинскому району ДГД по Актюбинской области КГД МФ РК

0605

26

УГД по Айтекебийскому району ДГД по Актюбинской области КГД МФ РК

0606

27

УГД по Иргизскому району ДГД по Актюбинской области КГД МФ РК

0607

28

УГД по Каргалинскому району ДГД по Актюбинской области КГД МФ РК

0609

29

УГД по Мартукскому району ДГД по Актюбинской области КГД МФ РК

0610

30

УГД по Мугалжарскому району ДГД по Актюбинской области КГД МФ РК

0612

31

УГД по Темирскому району ДГД по Актюбинской области КГД МФ РК

0613

32

УГД по Уилскому району ДГД по Актюбинской области КГД МФ РК

0614

33

УГД по Хобдинскому району ДГД по Актюбинской области КГД МФ РК

0615

34

УГД по Хромтаускому району ДГД по Актюбинской области КГД МФ РК

0616

35

УГД по Шалкарскому району ДГД по Актюбинской области КГД МФ РК

0617

36

УГД по городу Актобе ДГД по Актюбинской области КГД МФ РК

0618

37

ДГД по Алматинской области КГД МФ РК

0901

38

УГД по Балхашскому району ДГД по Алматинской области КГД МФ РК

0902

39

УГД по Жамбылскому району ДГД по Алматинской области КГД МФ РК

0903

40

УГД по Илийскому району ДГД по Алматинской области КГД МФ РК

0904

41

УГД по Карасайскому району ДГД по Алматинской области КГД МФ РК

0905

42

УГД по Райымбекскому району ДГД по Алматинской области КГД МФ РК

0908

43

УГД по Талгарскому району ДГД по Алматинской области КГД МФ РК

0909

44

УГД по Уйгурскому району ДГД по Алматинской области КГД МФ РК

0910

45

УГД по Енбекшиказахскому району ДГД по Алматинской области КГД МФ РК

0912

46

УГД по городу Капшагай ДГД по Алматинской области КГД МФ РК

0913

47

УГД по Аксускому району ДГД по Алматинской области КГД МФ РК

0914

48

УГД по Алакольскому району ДГД по Алматинской области КГД МФ РК

0915

49

УГД по Каратальскому району ДГД по Алматинской области КГД МФ РК

0916

50

УГД по Кербулакскому району ДГД по Алматинской области КГД МФ РК

0917

51

УГД по Коксускому району ДГД по Алматинской области КГД МФ РК

0918

52

УГД по Панфиловскому району ДГД по Алматинской области КГД МФ РК

0919

53

УГД по Саркандскому району ДГД по Алматинской области КГД МФ РК

0920

54

УГД по Ескельдинскому району ДГД по Алматинской области КГД МФ РК

0921

55

УГД по городу Талдыкорган ДГД по Алматинской области КГД МФ РК

0922

56

УГД по городу Текели ДГД по Алматинской области КГД МФ РК

0923

57

ДГД по Атырауской области КГД МФ РК

1501

58

УГД по Курмангазинскому району ДГД по Атырауской области КГД МФ РК

1503

59

УГД по Индерскому району ДГД по Атырауской области КГД МФ РК

1504

60

УГД по Исатайскому району ДГД по Атырауской области КГД МФ РК

1505

61

УГД по Кызылкугинскому району ДГД по Атырауской области КГД МФ РК

1506

62

УГД по Макатскому району ДГД по Атырауской области КГД МФ РК

1507

63

УГД по Махамбетскому району ДГД по Атырауской области КГД МФ РК

1508

64

УГД по Жылыойскому району ДГД по Атырауской области КГД МФ РК

1509

65

УГД по городу Атырау ДГД по Атырауской области КГД МФ РК

1510

66

ДГД по Восточно-Казахстанской области КГД МФ РК

1801

67

УГД по Катон-Карагайскому району ДГД по Восточно-Казахстанской области КГД МФ РК

1802

68

УГД по Глубоковскому району ДГД по Восточно-Казахстанской области КГД МФ РК

1803

69

УГД по Зайсанскому району ДГД по Восточно-Казахстанской области КГД МФ РК

1804

70

УГД по Курчумскому району ДГД по Восточно-Казахстанской области КГД МФ РК

1806

71

УГД по Тарбагатайскому району ДГД по Восточно-Казахстанской области КГД МФ РК

1810

72

УГД по Уланскому району ДГД по Восточно-Казахстанской области КГД МФ РК

1811

73

УГД по Шемонайхинскому району ДГД по Восточно-Казахстанской области КГД МФ РК

1812

74

УГД по Зыряновскому району - городу Зыряновску ДГД по Восточно-Казахстанской области КГД МФ РК

1813

75

УГД по городу Риддер ДГД по Восточно-Казахстанской области КГД МФ РК

1814

76

УГД по городу Усть-Каменогорск ДГД по Восточно-Казахстанской области КГД МФ РК

1816

77

УГД по Абайскому району ДГД по Восточно-Казахстанской области КГД МФ РК

1819

78

УГД по Аягузскому району ДГД по Восточно-Казахстанской области КГД МФ РК

1820

79

УГД по Бескарагайскому району ДГД по Восточно-Казахстанской области КГД МФ РК

1821

80

УГД по Бородулихинскому району ДГД по Восточно-Казахстанской области КГД МФ РК

1822

81

УГД по Жарминскому району ДГД по Восточно-Казахстанской области КГД МФ РК

1823

82

УГД по Кокпектинскому району ДГД по Восточно-Казахстанской области КГД МФ РК

1824

83

УГД по городу Курчатову ДГД по Восточно-Казахстанской области КГД МФ РК

1825

84

УГД по Урджарскому району ДГД по Восточно-Казахстанской области КГД МФ РК

1826

85

УГД по городу Семей ДГД по Восточно-Казахстанской области КГД МФ РК

1827

86

ДГД по Жамбылской области КГД МФ РК

2101

87

УГД по Жамбылскому району ДГД по Жамбылской области КГД МФ РК

2102

88

УГД по Жуалынскому району ДГД по Жамбылской области КГД МФ РК

2103

89

УГД по Кордайскому району ДГД по Жамбылской области КГД МФ РК

2104

90

УГД по району имени Турара Рыскулова ДГД по Жамбылской области КГД МФ РК

2105

91

УГД по Меркенскому району ДГД по Жамбылской области КГД МФ РК

2106

92

УГД по Мойынкумскому району ДГД по Жамбылской области КГД МФ РК

2107

93

УГД по Сарысускому району ДГД по Жамбылской области КГД МФ РК

2108

94

УГД по Байзакскому району ДГД по Жамбылской области КГД МФ РК

2109

95

УГД по Таласскому району ДГД по Жамбылской области КГД МФ РК

2110

96

УГД по Шускому району ДГД по Жамбылской области КГД МФ РК

2111

97

УГД по городу Тараз ДГД по Жамбылской области КГД МФ РК

2115

98

ДГД по Западно-Казахстанской области КГД МФ РК

2701

99

УГД по Бурлинскому району ДГД по Западно-Казахстанской области КГД МФ РК

2703

100

УГД по Жанибекскому району ДГД по Западно-Казахстанской области КГД МФ РК

2704

101

УГД по Жангалинскому району ДГД по Западно-Казахстанской области КГД МФ РК

2705

102

УГД по Зеленскому району ДГД по Западно-Казахстанской области КГД МФ РК

2707

103

УГД по Казталовскому району ДГД по Западно-Казахстанской области КГД МФ РК

2708

104

УГД по Каратюбинскому району ДГД по Западно-Казахстанской области КГД МФ РК

2709

105

УГД по Сырымскому району ДГД по Западно-Казахстанской области КГД МФ РК

2711

106

УГД по Таскалинскому району ДГД по Западно-Казахстанской области КГД МФ РК

2712

107

УГД по Теректинскому району ДГД по Западно-Казахстанской области КГД МФ РК

2714

108

УГД по Бокейординскому району ДГД по Западно-Казахстанской области КГД МФ РК

2715

109

УГД по Акжаикскому району ДГД по Западно-Казахстанской области КГД МФ РК

2716

110

УГД по Чингирлаускому району ДГД по Западно-Казахстанской области КГД МФ РК

2717

111

УГД по городу Уральск ДГД по Западно-Казахстанской области КГД МФ РК

2718

112

ДГД по Карагандинской области КГД МФ РК

3001

113

УГД по Абайскому району ДГД по Карагандинской области КГД МФ РК

3002

114

УГД по городу Караганде ДГД Карагандинской области КГД МФ РК

3004

115

УГД Каркаралинскому району ДГД по Карагандинской области КГД МФ РК

3005

116

УГД по Нуринскому району ДГД по Карагандинской области КГД МФ РК

3008

117

УГД по Осакаровскому району ДГД по Карагандинской области КГД МФ РК

3009

118

УГД по городу Сарани ДГД по Карагандинской области КГД МФ РК

3010

119

УГД по городу Темиртау ДГД по Карагандинской области КГД МФ РК

3012

120

УГД по Бухар-Жыраускому району ДГД по Карагандинской области КГД МФ РК

3013

121

УГД по городу Шахтинску ДГД по Карагандинской области КГД МФ РК

3014

122

УГД по Октябрьскому району ДГД по Карагандинской области КГД МФ РК

3019

123

УГД по району имени Казыбек би ДГД по Карагандинской области КГД МФ РК

3020

124

УГД по Актогайскому району ДГД по Карагандинской области КГД МФ РК

3021

125

УГД по Жанааркинскому району ДГД по Карагандинской области КГД МФ РК

3022

126

УГД по Улытаускому району ДГД по Карагандинской области КГД МФ РК

3023

127

УГД по Шетскому району ДГД по Карагандинской области КГД МФ РК

3024

128

УГД по городу Балхашу ДГД по Карагандинской области КГД МФ РК

3025

129

УГД по городу Жезказгану ДГД по Карагандинской области КГД МФ РК

3026

130

УГД по городу Приозерску ДГД по Карагандинской области КГД МФ РК

3027

131

УГД по городу Каражалу ДГД по Карагандинской области КГД МФ РК

3028

132

УГД по городу Сатпаеву ДГД по Карагандинской области КГД МФ РК

3030

133

ДГД по Кызылординской области КГД МФ РК

3301

134

УГД по Аральскому району ДГД по Кызылординской области КГД МФ РК

3302

135

УГД по Казалинскому району ДГД по Кызылординской области КГД МФ РК

3303

136

УГД по Кармакшинскому району ДГД по Кызылординской области КГД МФ РК

3304

137

УГД по Жалагашскому району ДГД по Кызылординской области КГД МФ РК

3305

138

УГД по Сырдарьинскому району ДГД по Кызылординской области КГД МФ РК

3306

139

УГД по Шиелийскому району ДГД по Кызылординской области КГД МФ РК

3308

140

УГД по Жанакорганскому району ДГД по Кызылординской области КГД МФ РК

3309

141

УГД по городу Кызылорда ДГД по Кызылординской области КГД МФ РК

3310

142

ДГД по Костанайской области КГД МФ РК

3901

143

УГД по Алтынсаринскому району ДГД по Костанайской области КГД МФ РК

3902

144

УГД по Мендыкаринскому району ДГД по Костанайской области КГД МФ РК

3903

145

УГД по Житикаринскому району ДГД по Костанайской области КГД МФ РК

3904

146

УГД по Камыстинскому району ДГД по Костанайской области КГД МФ РК

3905

147

УГД по Карасускому району ДГД по Костанайской области КГД МФ РК

3906

148

УГД по Карабалыкскому району ДГД по Костанайской области КГД МФ РК

3907

149

УГД по Костанайскому району ДГД по Костанайской области КГД МФ РК

3908

150

УГД по Узункольскому району ДГД по Костанайской области КГД МФ РК

3909

151

УГД по Наурзумскому району ДГД по Костанайской области КГД МФ РК

3910

152

УГД по Денисовскому району ДГД по Костанайской области КГД МФ РК

3911

153

УГД по Аулиекольскому району ДГД по Костанайской области КГД МФ РК

3912

154

УГД по Тарановскому району ДГД по Костанайской области КГД МФ РК

3913

155

УГД по Сарыкольскому району ДГД по Костанайской области КГД МФ РК

3914

156

УГД по Федоровскому району ДГД по Костанайской области КГД МФ РК

3915

157

УГД по городу Костанай ДГД по Костанайской области КГД МФ РК

3917

158

УГД по городу Лисаковску ДГД по Костанайской области КГД МФ РК

3918

159

УГД по городу Рудному ДГД по Костанайской области КГД МФ РК

3919

160

УГД по Амангельдинскому району ДГД по Костанайской области КГД МФ РК

3920

161

УГД по Жангильдинскому району ДГД по Костанайской области КГД МФ РК

3923

162

УГД по городу Аркалыку ДГД по Костанайской области КГД МФ РК

3925

163

ДГД по Мангистауской области КГД МФ РК

4301

164

УГД по городу Актау ДГД по Мангистауской области КГД МФ РК

4306

165

УГД по Бейнеускому району ДГД по Мангистауской области КГД МФ РК

4302

166

УГД по Каракиянскому району ДГД по Мангистауской области КГД МФ РК

4303

167

УГД по Мангистаускому району ДГД по Мангистауской области КГД МФ РК

4304

168

УГД по Тупкараганскому району ДГД по Мангистауской области КГД МФ РК

4305

169

УГД по городу Жанаозену ДГД по Мангистауской области КГД МФ РК

4307

170

УГД по Мунайлинскому району ДГД по Мангистауской области КГД МФ РК

4308

171

УГД «Морпорт Актау» ДГД по Мангистауской области КГД МФ РК

4309

172

ДГД по Павлодарской области КГД МФ РК

4501

173

УГД по Актогайскому району ДГД по Павлодарской области КГД МФ РК

4503

174

УГД по Баянаульскому району ДГД по Павлодарской области КГД МФ РК

4504

175

УГД по Железинскому району ДГД по Павлодарской области КГД МФ РК

4505

176

УГД по Иртышскому району ДГД по Павлодарской области КГД МФ РК

4506

177

УГД по Качирскому району ДГД по Павлодарской области КГД МФ РК

4507

178

УГД по Лебяжинскому району ДГД по Павлодарской области КГД МФ РК

4508

179

УГД по Майскому району ДГД по Павлодарской области КГД МФ РК

4509

180

УГД по Павлодарскому району ДГД по Павлодарской области КГД МФ РК

4510

181

УГД по Успенскому району ДГД по Павлодарской области КГД МФ РК

4511

182

УГД по Шербактинскому району ДГД по Павлодарской области КГД МФ РК

4512

183

УГД по городу Аксу ДГД по Павлодарской области КГД МФ РК

4514

184

УГД по городу Павлодару ДГД по Павлодарской области КГД МФ РК

4515

185

УГД по городу Экибастузу ДГД по Павлодарской области КГД МФ РК

4516

186

ДГД по Северо-Казахстанской области КГД МФ РК

4801

187

УГД по городу Петропавловску ДГД по Северо-Казахстанской области КГД МФ РК

4814

188

УГД по Кызылжарскому району ДГД по Северо-Казахстанской области КГД МФ РК

4802

189

УГД по району имени Магжана Жумабаева ДГД по Северо-Казахстанской области КГД МФ РК

4803

190

УГД по Жамбылскому району ДГД по Северо-Казахстанской области КГД МФ РК

4805

191

УГД по Есильскому району ДГД по Северо-Казахстанской области КГД МФ РК

4806

192

УГД по Мамлютскому району ДГД по Северо-Казахстанской области КГД МФ РК

4807

193

УГД по району Шал акына ДГД по Северо-Казахстанской области КГД МФ РК

4810

194

УГД по Аккайынскому району ДГД по Северо-Казахстанской области КГД МФ РК

4811

195

УГД по Тимирязевскому району ДГД по Северо-Казахстанской области КГД МФ РК

4813

196

УГД по Айыртаускому району ДГД по Северо-Казахстанской области КГД МФ РК

4815

197

УГД по Акжарскому району ДГД по Северо-Казахстанской области КГД МФ РК

4816

198

УГД по Тайыншинскому району ДГД по Северо-Казахстанской области КГД МФ РК

4818

199

УГД по Уалихановскому району ДГД по Северо-Казахстанской области КГД МФ РК

4819

200

УГД по району имени Габита Мусрепова ДГД по Северо-Казахстанской области КГД МФ РК

4820

201

ДГД по Южно-Казахстанской области КГД МФ РК

5801

202

УГД по Байдибекскому району ДГД по Южно-Казахстанской области КГД МФ РК

5802

203

УГД по Ордабасинскому району ДГД по Южно-Казахстанской области КГД МФ РК

5803

204

УГД по Отрарскому району ДГД по Южно-Казахстанской области КГД МФ РК

5805

205

УГД «Оңтүстік» ДГД по Южно-Казахстанской области КГД МФ РК

5806

206

УГД по Казгуртскому району ДГД по Южно-Казахстанской области КГД МФ РК

5808

207

УГД по Толебийскому району ДГД по Южно-Казахстанской области КГД МФ РК

5809

208

УГД по Махтааральскому району ДГД по Южно-Казахстанской области КГД МФ РК

5810

209

УГД по Сайрамскому району ДГД по Южно-Казахстанской области КГД МФ РК

5811

210

УГД по Сарыагашскому району ДГД по Южно-Казахстанской области КГД МФ РК

5812

211

УГД по Сузакскому району ДГД по Южно-Казахстанской области КГД МФ РК

5813

212

УГД по Тюлькубасскому району ДГД по Южно-Казахстанской области КГД МФ РК

5815

213

УГД по Шардаринскому району ДГД по Южно-Казахстанской области КГД МФ РК

5816

214

УГД по городу Арыс ДГД по Южно-Казахстанской области КГД МФ РК

5817

215

УГД по городу Кентау ДГД по Южно-Казахстанской области КГД МФ РК

5818

216

УГД по городу Туркестану ДГД по Южно-Казахстанской области КГД МФ РК

5820

217

УГД по городу Шымкенту ДГД по Южно-Казахстанской области КГД МФ РК

5821

218

УГД по Аль-Фарабийскому району ДГД по Южно-Казахстанской области КГД МФ РК

5822

219

УГД по Абайскому району ДГД по Южно-Казахстанской области КГД МФ РК

5823

220

УГД по Енбекшинскому району ДГД по Южно-Казахстанской области КГД МФ РК

5824

221

УГД по Каратаускому району ДГД по Южно-Казахстанской области КГД МФ РК

5825

222

ДГД по городу Алматы КГД МФ РК

6001

223

УГД по Ауэзовскому району ДГД по городу Алматы КГД МФ РК

6003

224

УГД по Бостандыкскому району ДГД по городу Алматы КГД МФ РК

6004

225

УГД по Жетысускому району ДГД по городу Алматы КГД МФ РК

6005

226

УГД «Парк информационных технологий» ДГД по городу Алматы КГД МФ РК

6006

227

УГД по Алмалинскому району ДГД по городу Алматы КГД МФ РК

6007

228

УГД по Турксибскому району ДГД по городу Алматы КГД МФ РК

6008

229

УГД по Медеускому району ДГД по городу Алматы КГД МФ РК

6009

230

УГД по Алатаускому району ДГД по городу Алматы КГД МФ РК

6010

231

УГД по Наурызбайскому району ДГД по городу Алматы КГД МФ РК

6011

232

ДГД по городу Астана КГД МФ РК

6201

233

УГД по Алматинскому району ДГД по городу Астане КГД МФ РК

6202

234

УГД по Сарыаркинскому району ДГД по городу Астане КГД МФ РК

6203

235

УГД по Есильскому району ДГД по городу Астане КГД МФ РК

6205

236

УГД «Астана-жаңа қала» ДГД по городу Астане КГД МФ РК

6206

Наряду с этим утрачивают силу:

1) приказ Министра финансов Республики Казахстан от 26 декабря 2014 года № 588 «Об утверждении кодов органов государственных доходов Республики Казахстан»;

2) приказ исполняющего обязанности Министра финансов Республики Казахстан от 16 апреля 2015 года № 273 «О внесении дополнения в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 26 декабря 2014 года № 588 «Об утверждении кодов органов государственных доходов Республики Казахстан»;

3) приказ Министра финансов Республики Казахстан от 2 сентября 2015 года № 461 «О внесении дополнения в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 26 декабря 2014 года № 588 «Об утверждении кодов органов государственных доходов Республики Казахстан».


28 февраля 2018, 07:18
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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