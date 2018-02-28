Обновлены коды органов государственных доходов РК

Приказом Министра финансов РК от 12 февраля 2018 года № 159 утверждены коды органов государственных доходов Республики Казахстан, которые вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования приказа.

№ п/п Наименования государственных учреждений - органов государственных доходов Республики Казахстан Нумерация кодов 1 2 3 1 КГД МФ РК 0101 2 ДГД по Акмолинской области КГД МФ РК 0301 3 УГД по Аккольскому району ДГД по Акмолинской области КГД МФ РК 0302 4 УГД по Астраханскому району ДГД по Акмолинской области КГД МФ РК 0303 5 УГД по Атбасарскому району ДГД по Акмолинской области КГД МФ РК 0304 6 УГД по Сандыктаускому району ДГД по Акмолинской области КГД МФ РК 0305 7 УГД по Аршалынскому району ДГД по Акмолинской области КГД МФ РК 0306 8 УГД по Ерейментаускому району ДГД по Акмолинской области КГД МФ РК 0307 9 УГД по Егиндыкольскому району ДГД по Акмолинской области КГД МФ РК 0308 10 УГД по Коргалджинскому району ДГД по Акмолинской области КГД МФ РК 0309 11 УГД по Буландынскому району ДГД по Акмолинской области КГД МФ РК 0310 12 УГД по Целиноградскому району ДГД по Акмолинской области КГД МФ РК 0312 13 УГД по Шортандинскому району ДГД по Акмолинской области КГД МФ РК 0313 14 УГД по городу Степногорску ДГД по Акмолинской области КГД МФ РК 0316 15 УГД по Жаркаинскому району ДГД по Акмолинской области КГД МФ РК 0317 16 УГД по Есильскому району ДГД по Акмолинской области КГД МФ РК 0318 17 УГД по Жаксынскому району ДГД по Акмолинской области КГД МФ РК 0321 18 УГД по Зерендинскому району ДГД по Акмолинской области КГД МФ РК 0323 19 УГД по Бурабайскому району ДГД по Акмолинской области КГД МФ РК 0324 20 УГД по Енбекшильдерскому району ДГД по Акмолинской области КГД МФ РК 0325 21 УГД по городу Кокшетау ДГД по Акмолинской области КГД МФ РК 0326 22 УГД «Бурабай» ДГД по Акмолинской области КГД МФ РК 0327 23 ДГД по Актюбинской области КГД МФ РК 0601 24 УГД по Алгинскому району ДГД по Актюбинской области КГД МФ РК 0604 25 УГД по Байганинскому району ДГД по Актюбинской области КГД МФ РК 0605 26 УГД по Айтекебийскому району ДГД по Актюбинской области КГД МФ РК 0606 27 УГД по Иргизскому району ДГД по Актюбинской области КГД МФ РК 0607 28 УГД по Каргалинскому району ДГД по Актюбинской области КГД МФ РК 0609 29 УГД по Мартукскому району ДГД по Актюбинской области КГД МФ РК 0610 30 УГД по Мугалжарскому району ДГД по Актюбинской области КГД МФ РК 0612 31 УГД по Темирскому району ДГД по Актюбинской области КГД МФ РК 0613 32 УГД по Уилскому району ДГД по Актюбинской области КГД МФ РК 0614 33 УГД по Хобдинскому району ДГД по Актюбинской области КГД МФ РК 0615 34 УГД по Хромтаускому району ДГД по Актюбинской области КГД МФ РК 0616 35 УГД по Шалкарскому району ДГД по Актюбинской области КГД МФ РК 0617 36 УГД по городу Актобе ДГД по Актюбинской области КГД МФ РК 0618 37 ДГД по Алматинской области КГД МФ РК 0901 38 УГД по Балхашскому району ДГД по Алматинской области КГД МФ РК 0902 39 УГД по Жамбылскому району ДГД по Алматинской области КГД МФ РК 0903 40 УГД по Илийскому району ДГД по Алматинской области КГД МФ РК 0904 41 УГД по Карасайскому району ДГД по Алматинской области КГД МФ РК 0905 42 УГД по Райымбекскому району ДГД по Алматинской области КГД МФ РК 0908 43 УГД по Талгарскому району ДГД по Алматинской области КГД МФ РК 0909 44 УГД по Уйгурскому району ДГД по Алматинской области КГД МФ РК 0910 45 УГД по Енбекшиказахскому району ДГД по Алматинской области КГД МФ РК 0912 46 УГД по городу Капшагай ДГД по Алматинской области КГД МФ РК 0913 47 УГД по Аксускому району ДГД по Алматинской области КГД МФ РК 0914 48 УГД по Алакольскому району ДГД по Алматинской области КГД МФ РК 0915 49 УГД по Каратальскому району ДГД по Алматинской области КГД МФ РК 0916 50 УГД по Кербулакскому району ДГД по Алматинской области КГД МФ РК 0917 51 УГД по Коксускому району ДГД по Алматинской области КГД МФ РК 0918 52 УГД по Панфиловскому району ДГД по Алматинской области КГД МФ РК 0919 53 УГД по Саркандскому району ДГД по Алматинской области КГД МФ РК 0920 54 УГД по Ескельдинскому району ДГД по Алматинской области КГД МФ РК 0921 55 УГД по городу Талдыкорган ДГД по Алматинской области КГД МФ РК 0922 56 УГД по городу Текели ДГД по Алматинской области КГД МФ РК 0923 57 ДГД по Атырауской области КГД МФ РК 1501 58 УГД по Курмангазинскому району ДГД по Атырауской области КГД МФ РК 1503 59 УГД по Индерскому району ДГД по Атырауской области КГД МФ РК 1504 60 УГД по Исатайскому району ДГД по Атырауской области КГД МФ РК 1505 61 УГД по Кызылкугинскому району ДГД по Атырауской области КГД МФ РК 1506 62 УГД по Макатскому району ДГД по Атырауской области КГД МФ РК 1507 63 УГД по Махамбетскому району ДГД по Атырауской области КГД МФ РК 1508 64 УГД по Жылыойскому району ДГД по Атырауской области КГД МФ РК 1509 65 УГД по городу Атырау ДГД по Атырауской области КГД МФ РК 1510 66 ДГД по Восточно-Казахстанской области КГД МФ РК 1801 67 УГД по Катон-Карагайскому району ДГД по Восточно-Казахстанской области КГД МФ РК 1802 68 УГД по Глубоковскому району ДГД по Восточно-Казахстанской области КГД МФ РК 1803 69 УГД по Зайсанскому району ДГД по Восточно-Казахстанской области КГД МФ РК 1804 70 УГД по Курчумскому району ДГД по Восточно-Казахстанской области КГД МФ РК 1806 71 УГД по Тарбагатайскому району ДГД по Восточно-Казахстанской области КГД МФ РК 1810 72 УГД по Уланскому району ДГД по Восточно-Казахстанской области КГД МФ РК 1811 73 УГД по Шемонайхинскому району ДГД по Восточно-Казахстанской области КГД МФ РК 1812 74 УГД по Зыряновскому району - городу Зыряновску ДГД по Восточно-Казахстанской области КГД МФ РК 1813 75 УГД по городу Риддер ДГД по Восточно-Казахстанской области КГД МФ РК 1814 76 УГД по городу Усть-Каменогорск ДГД по Восточно-Казахстанской области КГД МФ РК 1816 77 УГД по Абайскому району ДГД по Восточно-Казахстанской области КГД МФ РК 1819 78 УГД по Аягузскому району ДГД по Восточно-Казахстанской области КГД МФ РК 1820 79 УГД по Бескарагайскому району ДГД по Восточно-Казахстанской области КГД МФ РК 1821 80 УГД по Бородулихинскому району ДГД по Восточно-Казахстанской области КГД МФ РК 1822 81 УГД по Жарминскому району ДГД по Восточно-Казахстанской области КГД МФ РК 1823 82 УГД по Кокпектинскому району ДГД по Восточно-Казахстанской области КГД МФ РК 1824 83 УГД по городу Курчатову ДГД по Восточно-Казахстанской области КГД МФ РК 1825 84 УГД по Урджарскому району ДГД по Восточно-Казахстанской области КГД МФ РК 1826 85 УГД по городу Семей ДГД по Восточно-Казахстанской области КГД МФ РК 1827 86 ДГД по Жамбылской области КГД МФ РК 2101 87 УГД по Жамбылскому району ДГД по Жамбылской области КГД МФ РК 2102 88 УГД по Жуалынскому району ДГД по Жамбылской области КГД МФ РК 2103 89 УГД по Кордайскому району ДГД по Жамбылской области КГД МФ РК 2104 90 УГД по району имени Турара Рыскулова ДГД по Жамбылской области КГД МФ РК 2105 91 УГД по Меркенскому району ДГД по Жамбылской области КГД МФ РК 2106 92 УГД по Мойынкумскому району ДГД по Жамбылской области КГД МФ РК 2107 93 УГД по Сарысускому району ДГД по Жамбылской области КГД МФ РК 2108 94 УГД по Байзакскому району ДГД по Жамбылской области КГД МФ РК 2109 95 УГД по Таласскому району ДГД по Жамбылской области КГД МФ РК 2110 96 УГД по Шускому району ДГД по Жамбылской области КГД МФ РК 2111 97 УГД по городу Тараз ДГД по Жамбылской области КГД МФ РК 2115 98 ДГД по Западно-Казахстанской области КГД МФ РК 2701 99 УГД по Бурлинскому району ДГД по Западно-Казахстанской области КГД МФ РК 2703 100 УГД по Жанибекскому району ДГД по Западно-Казахстанской области КГД МФ РК 2704 101 УГД по Жангалинскому району ДГД по Западно-Казахстанской области КГД МФ РК 2705 102 УГД по Зеленскому району ДГД по Западно-Казахстанской области КГД МФ РК 2707 103 УГД по Казталовскому району ДГД по Западно-Казахстанской области КГД МФ РК 2708 104 УГД по Каратюбинскому району ДГД по Западно-Казахстанской области КГД МФ РК 2709 105 УГД по Сырымскому району ДГД по Западно-Казахстанской области КГД МФ РК 2711 106 УГД по Таскалинскому району ДГД по Западно-Казахстанской области КГД МФ РК 2712 107 УГД по Теректинскому району ДГД по Западно-Казахстанской области КГД МФ РК 2714 108 УГД по Бокейординскому району ДГД по Западно-Казахстанской области КГД МФ РК 2715 109 УГД по Акжаикскому району ДГД по Западно-Казахстанской области КГД МФ РК 2716 110 УГД по Чингирлаускому району ДГД по Западно-Казахстанской области КГД МФ РК 2717 111 УГД по городу Уральск ДГД по Западно-Казахстанской области КГД МФ РК 2718 112 ДГД по Карагандинской области КГД МФ РК 3001 113 УГД по Абайскому району ДГД по Карагандинской области КГД МФ РК 3002 114 УГД по городу Караганде ДГД Карагандинской области КГД МФ РК 3004 115 УГД Каркаралинскому району ДГД по Карагандинской области КГД МФ РК 3005 116 УГД по Нуринскому району ДГД по Карагандинской области КГД МФ РК 3008 117 УГД по Осакаровскому району ДГД по Карагандинской области КГД МФ РК 3009 118 УГД по городу Сарани ДГД по Карагандинской области КГД МФ РК 3010 119 УГД по городу Темиртау ДГД по Карагандинской области КГД МФ РК 3012 120 УГД по Бухар-Жыраускому району ДГД по Карагандинской области КГД МФ РК 3013 121 УГД по городу Шахтинску ДГД по Карагандинской области КГД МФ РК 3014 122 УГД по Октябрьскому району ДГД по Карагандинской области КГД МФ РК 3019 123 УГД по району имени Казыбек би ДГД по Карагандинской области КГД МФ РК 3020 124 УГД по Актогайскому району ДГД по Карагандинской области КГД МФ РК 3021 125 УГД по Жанааркинскому району ДГД по Карагандинской области КГД МФ РК 3022 126 УГД по Улытаускому району ДГД по Карагандинской области КГД МФ РК 3023 127 УГД по Шетскому району ДГД по Карагандинской области КГД МФ РК 3024 128 УГД по городу Балхашу ДГД по Карагандинской области КГД МФ РК 3025 129 УГД по городу Жезказгану ДГД по Карагандинской области КГД МФ РК 3026 130 УГД по городу Приозерску ДГД по Карагандинской области КГД МФ РК 3027 131 УГД по городу Каражалу ДГД по Карагандинской области КГД МФ РК 3028 132 УГД по городу Сатпаеву ДГД по Карагандинской области КГД МФ РК 3030 133 ДГД по Кызылординской области КГД МФ РК 3301 134 УГД по Аральскому району ДГД по Кызылординской области КГД МФ РК 3302 135 УГД по Казалинскому району ДГД по Кызылординской области КГД МФ РК 3303 136 УГД по Кармакшинскому району ДГД по Кызылординской области КГД МФ РК 3304 137 УГД по Жалагашскому району ДГД по Кызылординской области КГД МФ РК 3305 138 УГД по Сырдарьинскому району ДГД по Кызылординской области КГД МФ РК 3306 139 УГД по Шиелийскому району ДГД по Кызылординской области КГД МФ РК 3308 140 УГД по Жанакорганскому району ДГД по Кызылординской области КГД МФ РК 3309 141 УГД по городу Кызылорда ДГД по Кызылординской области КГД МФ РК 3310 142 ДГД по Костанайской области КГД МФ РК 3901 143 УГД по Алтынсаринскому району ДГД по Костанайской области КГД МФ РК 3902 144 УГД по Мендыкаринскому району ДГД по Костанайской области КГД МФ РК 3903 145 УГД по Житикаринскому району ДГД по Костанайской области КГД МФ РК 3904 146 УГД по Камыстинскому району ДГД по Костанайской области КГД МФ РК 3905 147 УГД по Карасускому району ДГД по Костанайской области КГД МФ РК 3906 148 УГД по Карабалыкскому району ДГД по Костанайской области КГД МФ РК 3907 149 УГД по Костанайскому району ДГД по Костанайской области КГД МФ РК 3908 150 УГД по Узункольскому району ДГД по Костанайской области КГД МФ РК 3909 151 УГД по Наурзумскому району ДГД по Костанайской области КГД МФ РК 3910 152 УГД по Денисовскому району ДГД по Костанайской области КГД МФ РК 3911 153 УГД по Аулиекольскому району ДГД по Костанайской области КГД МФ РК 3912 154 УГД по Тарановскому району ДГД по Костанайской области КГД МФ РК 3913 155 УГД по Сарыкольскому району ДГД по Костанайской области КГД МФ РК 3914 156 УГД по Федоровскому району ДГД по Костанайской области КГД МФ РК 3915 157 УГД по городу Костанай ДГД по Костанайской области КГД МФ РК 3917 158 УГД по городу Лисаковску ДГД по Костанайской области КГД МФ РК 3918 159 УГД по городу Рудному ДГД по Костанайской области КГД МФ РК 3919 160 УГД по Амангельдинскому району ДГД по Костанайской области КГД МФ РК 3920 161 УГД по Жангильдинскому району ДГД по Костанайской области КГД МФ РК 3923 162 УГД по городу Аркалыку ДГД по Костанайской области КГД МФ РК 3925 163 ДГД по Мангистауской области КГД МФ РК 4301 164 УГД по городу Актау ДГД по Мангистауской области КГД МФ РК 4306 165 УГД по Бейнеускому району ДГД по Мангистауской области КГД МФ РК 4302 166 УГД по Каракиянскому району ДГД по Мангистауской области КГД МФ РК 4303 167 УГД по Мангистаускому району ДГД по Мангистауской области КГД МФ РК 4304 168 УГД по Тупкараганскому району ДГД по Мангистауской области КГД МФ РК 4305 169 УГД по городу Жанаозену ДГД по Мангистауской области КГД МФ РК 4307 170 УГД по Мунайлинскому району ДГД по Мангистауской области КГД МФ РК 4308 171 УГД «Морпорт Актау» ДГД по Мангистауской области КГД МФ РК 4309 172 ДГД по Павлодарской области КГД МФ РК 4501 173 УГД по Актогайскому району ДГД по Павлодарской области КГД МФ РК 4503 174 УГД по Баянаульскому району ДГД по Павлодарской области КГД МФ РК 4504 175 УГД по Железинскому району ДГД по Павлодарской области КГД МФ РК 4505 176 УГД по Иртышскому району ДГД по Павлодарской области КГД МФ РК 4506 177 УГД по Качирскому району ДГД по Павлодарской области КГД МФ РК 4507 178 УГД по Лебяжинскому району ДГД по Павлодарской области КГД МФ РК 4508 179 УГД по Майскому району ДГД по Павлодарской области КГД МФ РК 4509 180 УГД по Павлодарскому району ДГД по Павлодарской области КГД МФ РК 4510 181 УГД по Успенскому району ДГД по Павлодарской области КГД МФ РК 4511 182 УГД по Шербактинскому району ДГД по Павлодарской области КГД МФ РК 4512 183 УГД по городу Аксу ДГД по Павлодарской области КГД МФ РК 4514 184 УГД по городу Павлодару ДГД по Павлодарской области КГД МФ РК 4515 185 УГД по городу Экибастузу ДГД по Павлодарской области КГД МФ РК 4516 186 ДГД по Северо-Казахстанской области КГД МФ РК 4801 187 УГД по городу Петропавловску ДГД по Северо-Казахстанской области КГД МФ РК 4814 188 УГД по Кызылжарскому району ДГД по Северо-Казахстанской области КГД МФ РК 4802 189 УГД по району имени Магжана Жумабаева ДГД по Северо-Казахстанской области КГД МФ РК 4803 190 УГД по Жамбылскому району ДГД по Северо-Казахстанской области КГД МФ РК 4805 191 УГД по Есильскому району ДГД по Северо-Казахстанской области КГД МФ РК 4806 192 УГД по Мамлютскому району ДГД по Северо-Казахстанской области КГД МФ РК 4807 193 УГД по району Шал акына ДГД по Северо-Казахстанской области КГД МФ РК 4810 194 УГД по Аккайынскому району ДГД по Северо-Казахстанской области КГД МФ РК 4811 195 УГД по Тимирязевскому району ДГД по Северо-Казахстанской области КГД МФ РК 4813 196 УГД по Айыртаускому району ДГД по Северо-Казахстанской области КГД МФ РК 4815 197 УГД по Акжарскому району ДГД по Северо-Казахстанской области КГД МФ РК 4816 198 УГД по Тайыншинскому району ДГД по Северо-Казахстанской области КГД МФ РК 4818 199 УГД по Уалихановскому району ДГД по Северо-Казахстанской области КГД МФ РК 4819 200 УГД по району имени Габита Мусрепова ДГД по Северо-Казахстанской области КГД МФ РК 4820 201 ДГД по Южно-Казахстанской области КГД МФ РК 5801 202 УГД по Байдибекскому району ДГД по Южно-Казахстанской области КГД МФ РК 5802 203 УГД по Ордабасинскому району ДГД по Южно-Казахстанской области КГД МФ РК 5803 204 УГД по Отрарскому району ДГД по Южно-Казахстанской области КГД МФ РК 5805 205 УГД «Оңтүстік» ДГД по Южно-Казахстанской области КГД МФ РК 5806 206 УГД по Казгуртскому району ДГД по Южно-Казахстанской области КГД МФ РК 5808 207 УГД по Толебийскому району ДГД по Южно-Казахстанской области КГД МФ РК 5809 208 УГД по Махтааральскому району ДГД по Южно-Казахстанской области КГД МФ РК 5810 209 УГД по Сайрамскому району ДГД по Южно-Казахстанской области КГД МФ РК 5811 210 УГД по Сарыагашскому району ДГД по Южно-Казахстанской области КГД МФ РК 5812 211 УГД по Сузакскому району ДГД по Южно-Казахстанской области КГД МФ РК 5813 212 УГД по Тюлькубасскому району ДГД по Южно-Казахстанской области КГД МФ РК 5815 213 УГД по Шардаринскому району ДГД по Южно-Казахстанской области КГД МФ РК 5816 214 УГД по городу Арыс ДГД по Южно-Казахстанской области КГД МФ РК 5817 215 УГД по городу Кентау ДГД по Южно-Казахстанской области КГД МФ РК 5818 216 УГД по городу Туркестану ДГД по Южно-Казахстанской области КГД МФ РК 5820 217 УГД по городу Шымкенту ДГД по Южно-Казахстанской области КГД МФ РК 5821 218 УГД по Аль-Фарабийскому району ДГД по Южно-Казахстанской области КГД МФ РК 5822 219 УГД по Абайскому району ДГД по Южно-Казахстанской области КГД МФ РК 5823 220 УГД по Енбекшинскому району ДГД по Южно-Казахстанской области КГД МФ РК 5824 221 УГД по Каратаускому району ДГД по Южно-Казахстанской области КГД МФ РК 5825 222 ДГД по городу Алматы КГД МФ РК 6001 223 УГД по Ауэзовскому району ДГД по городу Алматы КГД МФ РК 6003 224 УГД по Бостандыкскому району ДГД по городу Алматы КГД МФ РК 6004 225 УГД по Жетысускому району ДГД по городу Алматы КГД МФ РК 6005 226 УГД «Парк информационных технологий» ДГД по городу Алматы КГД МФ РК 6006 227 УГД по Алмалинскому району ДГД по городу Алматы КГД МФ РК 6007 228 УГД по Турксибскому району ДГД по городу Алматы КГД МФ РК 6008 229 УГД по Медеускому району ДГД по городу Алматы КГД МФ РК 6009 230 УГД по Алатаускому району ДГД по городу Алматы КГД МФ РК 6010 231 УГД по Наурызбайскому району ДГД по городу Алматы КГД МФ РК 6011 232 ДГД по городу Астана КГД МФ РК 6201 233 УГД по Алматинскому району ДГД по городу Астане КГД МФ РК 6202 234 УГД по Сарыаркинскому району ДГД по городу Астане КГД МФ РК 6203 235 УГД по Есильскому району ДГД по городу Астане КГД МФ РК 6205 236 УГД «Астана-жаңа қала» ДГД по городу Астане КГД МФ РК 6206

Наряду с этим утрачивают силу:

1) приказ Министра финансов Республики Казахстан от 26 декабря 2014 года № 588 «Об утверждении кодов органов государственных доходов Республики Казахстан»;

2) приказ исполняющего обязанности Министра финансов Республики Казахстан от 16 апреля 2015 года № 273 «О внесении дополнения в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 26 декабря 2014 года № 588 «Об утверждении кодов органов государственных доходов Республики Казахстан»;

3) приказ Министра финансов Республики Казахстан от 2 сентября 2015 года № 461 «О внесении дополнения в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 26 декабря 2014 года № 588 «Об утверждении кодов органов государственных доходов Республики Казахстан».