В Астане завершен первый этап проекта по сносу аварийного жилья

Только за прошлый год в новые квартиры переехали 1 746 семей из 111 аварийных домов.

В Астане завершена реализация первого этапа пилотного проекта сноса аварийного жилья, об этом сегодня в ходе отчетной встречи перед населением рассказал аким столицы Асет Исекешев, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

«Произведено переселение 3 449 семей, около 15 тысяч человек из 228 аварийных домов получили жилье. Только за прошлый год в новые квартиры переехали 1 746 семей из 111 аварийных домов», – отметил А. Исекешев.

В настоящее время в столице начинается реализация второго этапа, в рамках которого планируется снос 150 многоквартирных домов за 5 лет. Добавим, что программа сноса ветхого жилья является единственной в странах СНГ.

Фото business.financialpost.com

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