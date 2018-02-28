Базовый перечень родительских обязанностей предлагают ввести в Казахстане

На сегодня в нашем законодательстве этот вопрос отражен абстрактно.

В Алматы в ходе круглого стола обсудили тему недопустимости насилия в отношении несовершеннолетних, передает Zakon.kz.

Как было отмечено в ходе мероприятия, в стране на сегодня отсутствует единая республиканская программа стратегического развития детской политики. В связи с чем МВД РК выступило с инициативой, и была разработана программа "На страже счастливого детства". Некоторые моменты из этой программы, в частности, вопросы обеспечения безопасности детей, обсудили в ходе круглого стола в Алматы.

Как отметил директор Департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев, на сегодня в стране число детей составляет более 5 млн. И Казахстан взял на себя ряд обязательств по обеспечению детской безопасности и защиты прав несовершеннолетних. В том числе была ратифицирована Конвенция ООН о правах ребенка.

По словам Садубаева, за последние 5 лет достигнута тенденция снижения преступности среди подростков.

"Однако складывающаяся ситуация вызывает обепокоенность - несовершеннолетние становятся жертвами преступлений. Причем зачастую дети страдают от членов своих семей", - отметил Садубаев. И главная беда в том, что дети, видящие насилие в семье, станут воспринимать его как нормальную практику.

Причинами насилия в семье являются преимущественно социальные проблемы - пьянство, безработица. И решение этих проблем зависит от эффективного взаимодействия всех заинтересованных органов.

О принимаемых на сегодня мерах по решению сложившейся ситуации рассказал начальник Управления координации деятельности местной полицейской службы МВД РК Алексей Милюк. По его словам, за последние 5 лет более чем в 4 раза снизилось число преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних.

"Ежегодно за совершение различных правонарушений в ОВД доставляются порядка 100-120 тыс. детей. На учетах состоит свыше 8 тыс. несовершеннолетних и более 10 тыс. неблагополучных семей... ...Мы считем, что необходимо в первую очередь расширить категории несовершеннолетних, перевоспитание которых необходимо в особых условиях. На наш взгляд, чрезмерная гуманизация проводилась постепенно, и она породила чувство безнаказанности. Последствия, можно сказать, наступили всплеском. Поэтому нам необходимо расширять дальше институт спецшкол и школ с девиантным поведением, а также повышать работу психологов и социальных работников", - отметил Милюк.

Также, как сообщил Милюк, сейчас перед депутатами поставлен впрос о необходимости введения базового перечня родительских обязанностей.

"В нашем законодательстве это все абстрактно. И конкретного перечня на сегодняшний день не существует. Промониторили мы международный опыт. Есть соответствующий закон в Таджикистане. Там базовый перечень родительских обязанностей прописан вплоть до вопросов религии, обращения с детьми, вопросы насилия. Тот же контент негативный, который может повлиять на психику ребенка, там прописано в обязанности родителей следить за этим контентом. Соответственно, можно выстроить состав правонарушения, если родители не выполняют эти обязанности. Сейчас этот вопрос тоже рассматривается в парламенте и тоже есть общее понимание", - рассказал Милюк.

Ирина Капитанова

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