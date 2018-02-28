Исекешев: Мы будем принимать жесткие меры, нам нужно экономить питьевую воду

Население использует питьевую воду для полива огородов, газонов, мытья машин.

В 2018 году в Астане планируется продолжить реконструкцию магистрального водовода протяженностью 48 км, модернизировать насосную станцию первого подъема, начать строительство новой насосно-фильтровальной станции и канализационного коллектора для отвода стоков от Военного городка, произвести водопонижения оз.Малый Талдыколь в паводковый период, передает Zakon.kz со ссылкой на Елорда Инфо.

Общая стоимость данных проектов 68 млрд тенге, из них на 2018 год предусмотрено 9 млрд тенге.

"Хотел бы отметить, что за последние 10 лет объем потребляемой воды увеличился на 50%. Население использует питьевую воду для полива огородов, газонов, мытья машин . Только 20% автомоек обеспечены оборотным водоснабжением. Приборизация частного сектора составляет всего 21%! Мы будем принимать жесткие меры, нам нужно экономить питьевую воду. На сегодняшний день одной из ключевых потребностей населения является доступ к централизованному водоснабжению, из них: «вода в доме» составляет 97,5%, а 2,4% населения пользуются уличными водозаборными колонками. Децентрализованным водоснабжением (скважины) охвачено 0,1% или 294 абонента", - заключил Асет Исекешев.

Разработан план по ликвидации уличных водозаборных колонок. Из 210 имеющихся колонок 102 будут ликвидированы до 2020 года.

Как сообщил аким Астаны на встрече с населением Астаны, по сравнению с предыдущим годом удалось снизить аварийность на 11%. В 2017 году зарегистрировано 411 отключений.

"При этом практически половина порывов произошла из-за использования некачественных материалов и нарушения подрядными организациями технологии производства работ по укладке трубопроводов.Также в условиях активного строительства новых инженерных коммуникаций строительными компаниями допускаются повреждения существующих сетей", - сказал аким Астаны.

Значительная часть порывов происходит из-за высокого износа сетей, которая составляет 40-42%.

"В этой связи, в рамках государственной программы «Нұрлы жол», в текущем году будет начата реализация 4 проектов на общую сумму 8 млрд. тенге, которые позволят реконструировать 43,5 км сетей по городу. В основном будут заменены наиболее аварийные участки в Алматинском и Сарыаркинском районах (более 60 участков по городу)", - продолжил аким.

Для стабильного и бесперебойного водоснабжения в Астане в кратчайшие сроки построен магистральный водовод протяженностью 2,5 км.

Фото fainaidea.com

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