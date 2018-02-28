В Казахстане госслужащим запрещено открыто показывать свои религиозные убеждения

Мечети и другие культовые сооружения они могут посещать в нерабочее время в качестве рядовых прихожан.

В связи с обсуждением предлагаемых изменений в Закон «О религиозной деятельности и религиозных объединениях РК», который сейчас находится на рассмотрении в Мажилисе Парламента, Zakon.kz направил на имя председателя Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции Алика Шпекбаева письмо с просьбой ответить на ряд вопросов, касающихся государственных служащих. Ответ пришел за подписью руководителя аппарата С. Ахметжанова.

Zakon.kz: В проекте закона есть поправка, согласно которой госслужащий не может быть членом религиозного объединения. Кто по закону является членом религиозного объединения? В частности, являются ли рядовые прихожане мечетей ДУМК членами религиозного объединения? Если нет - как это определено юридически, если да - будет ли госслужащим запрещено посещать мечети?

С. Ахметжанов: Рассмотрев ваше обращение об изменениях в Закон «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» (далее – Закон о религиозной деятельности), сообщаем следующее.

Ранее уполномоченным органом в сфере религиозной деятельности по вопросам, изложенным в обращении, были даны соответствующие разъяснения, с которыми Агентство в целом согласно.

Так, в законопроекте предусмотрены поправки в статью 13 Закона «О государственной службе Республики Казахстан» (далее – Закон о госслужбе), в соответствии с которыми государственный служащий не вправе быть инициатором создания, а также участником (членом) религиозного объединения.

При этом, в соответствии с пунктом 1 статьи 13 закона о религиозной деятельности, религиозное объединение создается по инициативе граждан Республики Казахстан, достигших восемнадцатилетнего возраста, созывающих учредительное собрание (съезд, конференцию), на котором принимаются решения о создании религиозного объединения, его наименовании, уставе и формируются его руководящие органы. Граждане принимают личное участие в учредительном собрании (съезде, конференции) по собственному желанию.

Также в статье 16 Закона о религиозной деятельности определено, что религиозные объединения осуществляют свою деятельность на основании устава, который должен содержать права и обязанности участников (членов), условия и порядок приема в члены религиозного объединения и выхода из него.

Таким образом, если рядовые прихожане мечетей, являющиеся государственными служащими, не отвечают вышеуказанным требованиям, то они не рассматриваются как инициаторы или участники (члены) религиозного объединения.

В этой связи, государственные служащие во внерабочее время могут посещать мечети и другие культовые сооружения в качестве рядовых прихожан.

Zakon.kz: Из этой же поправки прямо следует, что члены религиозного объединения не будут допускаться на госслужбу, поскольку госслужащий не может быть членом РО. Как это соотносится с п. 4 ст. 33 Конституции Республики Казахстан, где сказано, что граждане республики имеют равное право на доступ к государственной службе?

С. Ахметжанов: По вопросу соответствия ограничения права госслужащих на членство в религиозном объединении пункту 4 статьи 33 Конституции отмечаем следующее.

В статье 16 закона о госслужбе установлены условия поступления на государственную службу, в том числе требования к кандидатам на государственные должности.

При этом, согласно пункту 5 данной статьи не допускается установление при поступлении на государственную службу какой-либо дискриминации, в том числе по мотивам отношения к религии.

Статья 13 закона о госслужбе, в которую законопроектом вносятся поправки, устанавливает ограничения, связанные с пребыванием на государственной службе.

На основании вышеизложенного, считаем, что поправка в статью 13 закона о госслужбе о запрете на членство в религиозном объединении не противоречит пункту 4 статьи 33 Конституции.

Zakon.kz: Казахи часто произносят слова «бисмилла», «ассаламу алейкум». Может ли произнесение этих слов госслужащим в рабочее время быть истолкованным как публичная демонстрация религиозных убеждений? Если да - какие это повлечет последствия для госслужащего? Если нет - как это обосновано юридически? (интуитивно понятно, что для многих, хотя не для всех, это просто дань традиции, но закон есть закон, он всегда требует формального определения).

С. Ахметжанов: Относительно произношения государственными служащими слов «бисмилла», «асаламуалейкум» отмечаем, что запрет, связанный с произношением указанных слов, в законодательстве о государственной службе не имеется.

При этом, в нормах Этического кодекса государственных служащих Республики Казахстан (Правила служебной этики государственных служащих), утвержденного Указом Президента от 29 декабря 2015 года № 153, имеется ряд запретов, ограничивающих государственных служащих использовать служебное положение и связанные с ним возможности в интересах общественных религиозных объединений и пропаганды своего отношения к ним. Также государственные служащие не могут открыто демонстрировать свои религиозные убеждения в коллективе, принуждать подчиненных служащих к участию в деятельности общественных и религиозных объединений.

Данные нормы Этического кодекса государственных служащих не устанавливают запрет на религиозные убеждения, а лишь ограничивают их открытую демонстрацию.

Zakon.kz: Может ли госслужащий в рабочее время отпроситься для участия, например, в похоронах с совершением религиозного обряда - жаназа?

С. Ахметжанов: Относительно участия государственного служащего в рабочее время в похоронах с совершением религиозного обряда «жаназа» с разрешения руководства, сообщаем, что согласно пункту 3 статьи 54 закона о госслужбе государственному служащему может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы в порядке, установленном трудовым законодательством Республики Казахстан.

В этой связи полагаем, что государственному служащему в вышеуказанных случаях может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы.

Торгын Нурсеитова

фото bnews.kz

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