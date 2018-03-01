В Кокшетау задержали семейную пару за сбыт наркотиков

У сожителей, торгующих наркотиками, есть маленький ребенок.

В Кокшетау полицейскими по подозрению в сбыте наркотиков задержана семейная пара, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу департамента внутренних дел.

Спецоперация по задержанию гражданских супругов была проведена 25 февраля.

Сотрудниками подразделения по борьбе с наркобизнесом в Кокшетау был задержан 35-летний местный житель, который сбыл 182 грамма марихуаны. Также была задержана его 32-летняя сожительница, которая несколькими днями ранее продала 206 граммов марихуаны.

При санкционированном обыске по месту проживания подозреваемых полиция обнаружила сверток с содержимым веществом со специфическим запахом. Изъятые вещества направлены на экспертизу.

По факту сбыта наркотиков проводится досудебное расследование по статье 297 части 1 УК РК.

Чета воспитывает малолетнего ребенка.

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