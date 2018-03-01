Прокурор Атырауской области: Обычай благодарить у казахского народа - это наследие предков

В казахской пословице говорится - «Золото - это богатство земли, благодарность - это богатство народа».

​Указом главы государства 1 марта объявлен Днем благодарности. ​Празднование этого дня знаменуется созданием Ассамблеи народа Казахстана, как символом дружбы и созидания всех национальностей, которые в сложные для всех нас времена перекочевали на казахскую землю.​​​​​​​ Такое мнение высказал прокурор Атырауской области Ернат Сыбанкулов, передает Zakon.kz.

Обычай благодарить у казахского народа - это наследие предков, которое имеет корни с древнетюркской культуры. Так, в казахской пословице говорится - «Золото - это богатство земли, благодарность - это богатство народа». ​Поэтому главой государства принято судьбоносная для нашего народа программа «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру», одной из основных направлений которой является преобразование нашей страны в условиях рыночной экономики в конкурентоспособное государство с собственной культурой и обычаями.

"​Таким образом, начатые в стране глобальные проекты должны быть направлены, прежде всего, на развитие культуры и обычаев казахского народа. ​В этой связи, в целях реализации идей и задач нашего президента, органы прокуратуры вносят определенный вклад в укрепление законности и правопорядка в стране. ​При поддержке главы государства с момента обретения независимости страны органы прокуратуры признаны главным институтом и ядром правоохранительной системы в качестве инструмента укрепления законности, защиты прав человека, общества и государства", - сказал прокурор.​

На сегодняшний день, обновление общества, возобновление старых обычаев и традиций нашего народа, передача их молодому поколению являются обязанностями старшего поколения. ​В день благодарности независимо от возраста все люди благодарят друг друга, так как дача благодарности это итог единства нашей страны.​

"Как говорил Марк Твен, хорошее дело - это признак желания добра человеку. В этой связи, принимая во внимание образцовое исполнение служебных обязанностей, от своего имени я выразил благодарность родителям 10 сотрудников за то, что они дали им хорошее воспитание и образование.

Думаю, что это будет стимулом для развития молодых специалистов в будущем", - подытожил прокурор.

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