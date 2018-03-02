До осени 2018 года будет проведена автоматизация столичных клиник

Автоматизация столичных клиник позволит оптимизировать процессы во время диагностики и лечения пациентов.

В текущем году будет продолжена реализация проекта «SMART-медицина», сообщил аким Астаны Асет Исекешев в ходе отчетной встречи с населением, передает официальный сайт акимата столицы.

По его словам, до сентября текущего года планируется 100% автоматизация столичных клиник, что позволит оптимизировать процессы во время диагностики и лечения пациентов, а также сохранить в электронном паспорте здоровья информацию о пациенте, сократить очереди на прием к врачу, не выходя из дома при помощи мобильных приложений получить консультацию специалистов и т. д., тем самым улучшить качество жизни горожан.

«В практику врачей планируется внедрение удаленного клинического мониторинга заболеваний посредством применения новых технологий. К примеру, у врачей появится возможность удаленного мониторинга уровня артериального давления у пациентов с гипертонической болезнью или уровня сахара в крови у пациентов с диабетом, это позволит избежать смертельных осложнений», – сообщил Асет Исекешев.

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