Казахстан усилил экспортную экспансию в Японию: поставки на японский рынок увеличены более чем в полтора раза

По итогам прошлого года товарооборот с Японией увеличился на 17% - это оптимистичный показатель, однако в целом торговля со странами Азии выросла сразу на 34,9% за год. Доля Японии от товарооборота, несмотря на рост объемов, сократилась с 1,8 до 1,7%.

Примечательно, что рост обеспечен усилением экспортного направления - так, поставки на рынок Японии выросли за год сразу на 58,6%, это 1,8% от всего экспорта РК, против 1,5% годом ранее.

В то же время импорт, напротив, сократился сразу на 25,1%, при общем росте поставок из стран Азии на 21,4%, и увеличении импорта в целом на 15,5%.

Среди ключевых экспортных позиций РК на японский рынок в 2017 году - ферросплавы (на 534,3 млн долл), и нефть и нефтепродукты сырые (на 339,4 млн долл). На эти 2 позиции пришлось 98,6% всего экспорта в Страну восходящего солнца.

Импортирует РК из Японии в основном продукцию японского автопрома и спецтехнику: автомобили (на 164,4 млн долл), бульдозеры, грейдеры и прочие спецмашины (на 47,3 млн долл), медицинские приборы и устройства (на 19,6 млн долл), грузовые машины (на 12,1 млн долл), а также шины и покрышки (на 11,7 млн долл).

В многолетней динамике спад интереса к импорту японских товаров наблюдается еще с 2014 года (сразу минус 14,3% к 2013). Экспортная же экспансия на японский рынок, напротив, планомерно усиливалась до 2015 года. Затем, после резкого спада в кризисном 2016 (минус 34,9% к 2015), уже в 2017 году экспортные позиции были уверенно отыграны и возвращены в позитивную колею.

В целом, партнерство с Японией РК планирует развивать по многим направлениям. Так, к примеру, стартовой площадкой для реализации достижений японской медицины признали Алматы. Президент Medical Excellence Japan Шузо Ямамото в начале года встретился с акимом города Бауыржаном Байбеком, чтобы решить вопросы финансовой модели и дислокации нового диагностического центра, который позволит выявлять онкологические заболевания на ранней стадии.

Также с января 2010 года реализуется соглашение о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, подписанного между Национальным космическим агентством Казахстана и Японским агентством аэрокосмических исследований (ЯААИ). 31 января 2018 года посол Казахстана в Японии Ерлан Баударбек-Кожатаев встретился с председателем ЯААИ Наоки Окумурой для обсуждения дальнейших планов по сотрудничеству, и обсудил, в частности, строительство сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов, где будет создана технологическая и производственная база для проектирования, изготовления комплектующих, сборки и испытания спутников.

Кроме того, Япония планирует выделить странам Центральной Азии 6 млн долларов для борьбы с экстремизмом. Проект будет реализован в течение 30 месяцев, основным координатором этой инициативы станет ПРООН в Казахстане, а офисы ПРООН в Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане будут отвечать за осуществление деятельности в соответствующей стране.