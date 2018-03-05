В Каспийском море произошло землетрясение

Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.

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4 марта на глубине 30 километров в 351 километре от Актау произошло землетрясение, передает Zakon.kz со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы при национальной академии наук Азербайджана. Координаты гипоцентра подземного толчка: 40° 50`северной широты, 51° 90`восточной долготы.

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