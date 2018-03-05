Как переоборудовать авто на газовое топливо без штрафов

Переоборудование осуществляется по разрешению и под контролем административной полиции.

В Комитете административной полиции МВД РК разъяснили, можно ли самостоятельно установить ДХО, как оформить правильно документы на переход на газобаллонное оборудование и можно ли демонтировать сидения в автотранспорте, передает Zakon.kz.

"В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" внесение изменений в конструкцию транспортного средства, в том числе установка дневных ходовых огней и металлических конструкций и другие виды переоборудований, осуществляются по разрешению и под контролем административной полиции. Сведения о произведенном переоборудовании заносятся в свидетельство о регистрации транспортного средства (СРТС)", - говорится в сообщении КАП в Facebook.

В комитете уточнили, что для внесения изменений в СРТС его владелец обращается в административную полицию с заявлением, в котором отражает вид переоборудования. После получения письменного ответа владелец обращается в организацию (предприятие), имеющую материальную базу и квалифицированных специалистов, в которой производится переоборудование транспортного средства с предоставлением документов о произведенном переоборудовании.

"По результатам осмотра транспортного средства сотрудником административной полиции (техническая инспекция) после произведенного переоборудования владельцу выдается свидетельство о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности, на основании которого в свидетельстве о регистрации транспортного средства указывается конкретные изменения конструкции (например, установлено газобаллонное оборудование, дневные ходовые огни и т.д.)", - сообщили в полиции.

Отмечается, что демонтаж сидений в автотраспорте также является переоборудованием.

"Что же делать тем автовладельцам, если они приобрели автомобиль уже так сказать "переоборудованный", но об этом нет соответствующей отметки в СРТС? В этом случае для исключения привлечения их к административной ответственности необходимо пройти вышеуказанную процедуру и внести все изменения конструкции транспортного средства в СРТС. Между тем, в соответствии с ч. 7 ст. 590 КоАП управление транспортным средством, переоборудованным без соответствующего разрешения, влечет штраф в размере 15 МРП", - заключили в пресс-службе КАП МВД РК.

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