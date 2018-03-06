Как сделать идеальный подарок на 8 марта

Каждая женщина мечтает прожить один день как в кино.

8 марта - день, когда прекрасная половина человечества уже заказывает подарки и готовится принимать поздравления от любимых мужчин. Самое главное для женщин в этот день знать, что их любят, уважают и оказывают им внимание.

8 марта принято дарить женщинам цветы, удивлять, делать подарки приглашать в рестораны.

Каждая женщина мечтает прожить один день как в кино. Подарите своей женщине романтический ужин. Создайте атмосферу, приглушите свет, зажгите свечи и подайте к столу розовое вино.

Розовое вино отлично подходит к блюдам из белого и розового мяса, а также к птице, рыбе и морепродуктам.

Удивительно, но сухое розовое вино отлично сочетается даже с пиццей – моцарелла, базилик и помидоры создают прекрасный союз с вином.

Помимо прочего к празднику вы можете приготовить коктейль, который без исключения, понравится всем дамам.

Для этого понадобится 750 мл розового вина, 100 мл малинового лимонада и 4 кубика льда. Положите бутылку розового вина в морозилку на несколько часов. Затем смешайте кубики льда, вино и лимонад в блендере. Измельчите до консистенции краша. Налейте коктейль в бокал, по желанию украсив кусочками фруктов или ягодами.

В Казахстане же ценители только-только начинают знакомиться с этим напитком.

О розовом вине, которое украсит праздничный стол, рассказал инженер-технолог участка виноматериалов АО «Бахус» Андрей Ерещенко.

- В нашей республике наиболее популярны красные вина. Они имеют насыщенную вкусовую палитру и цвет. Розовое вино появилось на рынке относительно недавно и пришлось по вкусу потребителю.

Он также остался доволен тем, что данный сорт нашел своего ценителя в Казахстане.

По его словам, розовое вино производится по специальной технологии. Для его создания отбираются специальные сорта винограда - Саперави и Ркацители, произрастающие в Алматинской области.

- Оно легкое, гармоничное во вкусе, сбалансированное и имеет ряд специфичных, присущих только ему вкусовых оттенков, - описал розовое вино эксперт.

Рассказал он и про то, с чем сочетается розовое вино.

- Есть некая градация, если белые вина больше подходят к белому мясу, красные – к красному, то розовое вино является наиболее универсальным в гастрономических сочетаниях. Благодаря своей легкости, оно идеально подходит как аперитив перед трапезой.

Андрей смело заявил, что 8 марта и розовое вино – это дуэт, сочетающий в себе весеннее настроение, женственность, красоту и легкость. Compliment станет прекрасным дополнением к вашему подарку для любимой.

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