Назарбаев дал интервью российскому телеканалу
Он прокомментировал свое обращение народу Казахстана «Пять социальных инициатив Президента», отметив важность их качественной реализации.
Президент Казахстана дал интервью российскому телеканалу «Первый канал», сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.
В ходе беседы с журналистом российского телеканала глава государства рассказал об основных аспектах развития сотрудничества между Казахстаном и Россией в рамках Евразийского экономического союза.
Кроме того, Нурсултан Назарбаев остановился на достигнутых результатах и перспективах дальнейшей реализации программы «Один пояс, один путь», а также ответил на вопросы касательно основных аспектов внешнеполитической деятельности нашей страны.
Глава государства также прокомментировал свое обращение народу Казахстана «Пять социальных инициатив Президента», отметив важность их качественной реализации.
"Одновременно с реализацией Пяти социальных инициатив будет подниматься заработная плата учителей. Мы сейчас переходим на обновленное содержание преподавания в школах, что позволит повысить заработную плату учителей на 30 процентов. Также в системе школьного образования предусмотрены квалификационные категории. Заработная плата учителей, которым будет присваиваться категория, повысится еще на 50 процентов", - сказал президент Казахстана.
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