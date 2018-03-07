В Пуэрто-Рико начали чинить линии электропередач с помощью дронов

Сейчас в арсенале Duke Energy имеется несколько дронов, которые энергетическая компания заказала у разработчика AceCore Technologies по 18 тысяч долларов за штуку.

После опустошительного урагана «Мария» Пуэрто-Рико продолжает испытывать проблемы с энергоснабжением. Особенно это актуально для труднодоступных районов, где вырванные с корнем электростолбы и деревья оборвали километры проводов, протянутых над скалами и разломами по джунглям. Ещё год назад для восстановления повреждённых линий электропередач использовались вертолёты, но после того, как один из пилотов разбился во время выполнения манёвра, было решено найти более безопасную альтернативу. Американская энергетическая компания Duke Energy сообщает, что теперь в Пуэрто-Рико электромонтажники используют дроны для ремонта повреждённых линий электропередач, сообщает hi-news.ru



Сейчас в арсенале Duke Energy имеется несколько дронов, которые энергетическая компания заказала у разработчика AceCore Technologies по 18 тысяч долларов за штуку. Такие дроны могут не только заниматься поиском повреждений в проводах, но и помогают ремонтникам тянуть провода, заменяя оборванные участки на новые. Представители Duke Energy заявили, что после того, как в компании начали использовать дроны, число несчастных случаев и травмоопасных ситуаций в процессе работы снизилось в разы. Теперь работать на большой высоте с оборудованием под напряжением стало существенно проще.

Ниже можно посмотреть видео, в котором оператор-монтажник с помощью квадрокоптера тянет провод через обрывы и труднопроходимую растительность.

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