На трассе Астана-Караганда возник затор из 50 машин

Причиной стали ДТП и погодные условия.

Пробка образовалась в Осакаровском районе Карагандинской области, сообщает zakon.kz.

Причиной стали ДТП и погодные условия. Сейчас на месте работают местные полицейские и сотрудники ДЧС.

В результате ДТП никто не пострадал, но 50 машин не могли двинуться в путь: свыше 20 легковых и около 20 грузовых.

В социальных сетях распространяются видео с места происшествия. На некоторых из них видны кадры массовой аварии. Автор одного из роликов комментирует, что ДТП произошло недалеко от поселка Осакаровка.

"В связи с резким ухудшением погодных условий на трассе Караганда-Астана образовался крупный затор. Также там произошло несколько мелких ДТП: некоторые машины вовремя не смогли вовремя остановиться и поцарапали друг друга", - сообщают в пресс-службе ДВД Карагандинской области.

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