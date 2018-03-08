В Кокшетау госслужащие подрались в рабочем кабинете

В Кокшетау госслужащая расцарапала грудь коллеге во время конфликта.

Руководителя госучреждения в Акмолинской области признали виновной в рукоприкладстве, сообщает Sputnik Казахстан.

Кокшетауский административный суд рассмотрел административный материал в отношении исполняющей обязанности председателя Ревизионной комиссии по Акмолинской области.

Инцидент произошел 1 февраля. Потерпевшая заявила, что к ней в кабинет пришла сотрудница службы управления персоналом, которая ознакомила ее с решением о дисциплинарной ответственности. Несогласная с этим решением, она направилась в кабинет председателя ревизионной комиссии, которая вскочив с места начала ее трясти, при этом поцарапала левую грудь.

По заключению судебно-медицинской экспертизы от 5 февраля выявлен легкий вред здоровью потерпевшей. Эксперт подтвердил, что телесные повреждения могли быть нанесены ногтями рук.

В суде председатель вину не признала, и пояснила, что ее кабинет вошла А. и стала разговаривать на повышенных тонах. Поэтому поводу был составлен акт о несоблюдении этики госслужащего.

Суд вынес постановление признать и.о. председателя госучреждения виновной в совершении административного правонарушения по статье 73-1 части1 КоАП РК (Умышленное причинение легкого вреда здоровью, повлекшее кратковременное расстройство здоровья).

Конфликтную госслужащую суд постановил оштрафовать на 25 тысяч 253 тенге.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!