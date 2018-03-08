В Перу автобус сорвался в пропасть, погибли 11 человек
Автобус упал в пропасть с высоты 100 метров.
Фото : РИА Новости / Константин Чалабов8 марта 2018, 13:32
По меньшей мере, 11 человек погибли и более 50 получили ранения в результате падения автобуса в пропасть в Перу, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел в среду утром в регионе Аякучо на юге страны. По данным радиостанции RPP, автобус упал в пропасть с высоты 100 метров.
Пострадавшие были доставлены в больницы.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4907852-c5a0bdb71c3b32bb7dd744fd985aef15
Сейчас читают
Загрузка...