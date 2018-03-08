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В Перу автобус сорвался в пропасть, погибли 11 человек

Автобус упал в пропасть с высоты 100 метров.

Фото : РИА Новости / Константин Чалабов8 марта 2018, 13:32

По меньшей мере, 11 человек погибли и более 50 получили ранения в результате падения автобуса в пропасть в Перу, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в среду утром в регионе Аякучо на юге страны. По данным радиостанции RPP, автобус упал в пропасть с высоты 100 метров.

Пострадавшие были доставлены в больницы.


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