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Пресс-атташе американского посольства спел для женщин на казахском

Дипломат также добавил поздравление на казахском языке: "Құрметті ханымдар, халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймын! Армандарыңыз орындалсын!".

Фото : 8 марта 2018, 16:09

Пресс-атташе посольства США в Казахстане Рэн Эльхай спел для женщин. Он исполнил на казахском языке песню известного казахстанского певца Айкына Толепбергена, сообщает zakon.kz.

Музыкальный номер Эльхай опубликовал на своей странице в Instagram.

Рэн Эльхай написал, что песня посвящена женщинам, работающим вместе с ним в посольстве.

Дипломат также добавил поздравление на казахском языке: "Құрметті ханымдар, халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймын! Армандарыңыз орындалсын!". ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀


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