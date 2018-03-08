Экологи выясняют причины массовой гибели рыбы близ Астаны

На поверхность всплыли сотни мертвых особей. О ЧП местным властям сообщили рыбаки.

Экологи выясняют причину массовой гибели рыбы в водоеме близ Астаны, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

На поверхность всплыли сотни мертвых особей. О ЧП местным властям сообщили рыбаки. Они же первыми пытались спасти ситуацию.

Ночная рыбалка не задалась с самого начала. Приехав на водоем и прорубив прорубь, первое, что рыбаки увидели, так это всплывшую на поверхность мертвую рыбу. Такого, по словам местных жителей, раньше здесь никогда не было.

На место ЧП срочно вызвали экологов. Специалисты обследовали водоем, но сказать, что стало причиной гибели рыбы, пока не могут.

- Аппаратом акима сельского округа совместно с экологами области и с природоохранной полицией был совместный выезд, где составлен соответствующий акт, взята проба воды для лаборатории. Эта вода направлена в город Кокшетау. На сегодня пока результатов нет, - говорит и.о. акима сельского округа Косшы Акмолинской области Султан Оракбай.

Пока экологи пытаются разобраться в ситуации, свои версии, пусть и не профессиональные, высказывают местные чиновники. По их мнению, рыба просто задохнулась.

По предварительной причине мор рыбы произошел из-за нехватки кислорода в воде. Сильные морозы привели к тому, что на этом водоеме образовался толстый слой льда. Спасая ситуацию, рыбаки прорубили здесь несколько сотен лунок, но из-за шквального ветра и мороза их вновь затягивает. И чтобы этого не происходило, в углубления вставили снопы из камыша. Таким образом люди решили насытить воду кислородом. Раньше здесь так никогда не делали, хотя это прямая обязанность местных властей. Последние, к слову, этого не отрицают.

- Территория большая. У местного исполнительного органа не хватает сил и средств. Вот вы видели водоем, там поселок Косшы. Там не хватает людей и средств. У них там получается более 16 незакрепленных водоемов. Поэтому они поэтапно делают, - говорит руководитель отдела Акмолинской территориальной рыбной инспекции Мухит Рамазанов.

Сказать точно, что стало причиной массовой гибели рыбы, можно будет только после того, как будут готовы результаты анализов. Исследования проб воды займут несколько дней.

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