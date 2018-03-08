В Кызылорде отливают памятник Батырхану Шукенову

Скульптор Мурат Мансуров является автором памятника Батырхану Шукенову, его проект победил среди 8 работ.

Памятник Батырхану Шукенову изготовляется в Астане в мастерской ТОО «КазАртСистем», сообщает BNews.kz.

По словам автора проекта в настоящее время работы с глиной завершены, начинаются отливка скульптуры из бронзы. Высота памятника составит 2.5 метра, образом для фигуры из бронзы послужил архитектурный образ Батырхана Шукенова из клипа «Отан Ана», где певец предстает с саксофоном на руках.

"Работы над памятником ведутся уже примерно два месяца. В прошлом году был проведен конкурс, из 7-8 работ выбрали мой проект. Памятник изготавливается по заказу акимата Кызылорды. Планируется, что открытие состоится в мае. Брат певца, Бауыржан приходит, проверяет работы" - сказал скульптор, член Союза художников Казахстана, Академии искусств РК Мурат Мансуров.

Мансуров является автором таких монументов, как "Қазақ елі", "Мәңгілік Ел", "Керей и Жанибек". На реализацию проекта запланировано около 38 млн тенге.

Ранее жителям Кызылорды предложили проголосовать и выбрать место для установки памятника.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!