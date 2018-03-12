Краденную в Кызылординской области нефть продавали в Кыргызстан

Согласно данным следствия, краденая нефть реализовывалась на казахстанские и кыргызстанские НПЗ под видом печного топлива из РФ.

В Cпециализированном межрайонном суде по уголовным делам Кызылординской области продолжаются судебные слушания о хищении нефти. На скамье подсудимых 21 человек. В ходе очередного заседания были допрошены свидетели по эпизодам реализации краденой нефти на НПЗ Жамбылской и Южно-Казахстанской областей.

В результате стали известны обстоятельства легализации и сбыта углеводородного сырья. Так, участниками ОПГ, руководимой предпринимателем из Кызылорды Кенжебеком Баскараевым, составлялись фиктивные договоры между несколькими ТОО из южных областей Казахстана о приобретении некондиционной нефти (фактически краденая сырая нефть – прим.).

По версии следствия, вопросом легализации и сбыта краденой нефти занимались участники группировки.

Свидетели также изобличили другую схему легализации похищенного сырья. Стало известно, что в этих целях перекупщиком нефти подсудимым Баяновым использовались документы российских компаний. Согласно данным следствия, краденая нефть реализовывалась на казахстанские и кыргызстанские НПЗ под видом печного топлива из РФ.

Напомним, что 16 мая 2017 года Комитетом нацбезопасности Казахстана совместно с министерством внутренних дел в ряде областей Казахстана была проведена масштабная спецоперация по пересечению противоправной деятельности преступных групп, причастных к незаконному обороту нефти.

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