Глава «Казпочты» рассказал, почему так долго идут посылки

С прошлого года сроки доставки через «Казпочту» сокращены с 16 до 6 дней.

На брифинге в СЦК председатель правления компании АО «Казпочта» Сакен Сарсенов прокомментировал по поводу имеющихся жалоб на сроки доставки посылок, передает корреспондент Zakon.kz.

«Что касается сроков доставки посылок. У нас есть два вида доставки. Первый - это обычный способ доставки. Мы с прошлого года, то есть в течение 2017 года, сократили сроки доставки с 16 до 6 дней. Да, иногда возникают вопросы, почему там в одном городе иногда долго идут посылки. У нас есть регламентные сроки», - сказал он.

По второму виду, это, если клиент хочет быстрее доставить, то для него существует курьерская доставка.

«У нас есть курьерская доставка, которая может посылку день в день доставить, на следующий день (…). Но так как у нас есть регламентные сроки доставки в течение 6 дней, мы эти сроки будем стараться выдерживать. Конечно, мы перед собой ставим еще более амбициозную задачу с 6-ти дней сократить срок доставки до 3-х дней. Эту работу мы проводим. Я надеюсь, что в ближайшее время наши клиенты увидят серьезные изменения в работе нашей компании», - полагает С. Сарсенов.

Ксения Давыдова, Астана

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