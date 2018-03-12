В районе крушения турецкого самолета нашли тела десяти человек
Представитель ведомства по чрезвычайным ситуациям Ирана сообщил о гибели всех пассажиров и экипажа.
Спасатели обнаружили тела десяти человек, погибших в результате крушения турецкого частного самолета на западе Ирана, сообщает агентство Mehr со ссылкой на иранское Общество Красного Полумесяца.
Ранее заместитель губернатора иранской провинции Чехармехаль и Бахтиария сообщил, что власти обнаружили черный ящик разбившегося самолета. По данным агентства, самописец извлечен с места крушения, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в ближайшие часы в Иран прибудут представители Турции и родственники жертв катастрофы.
Частный самолет, принадлежащий турецкой инвестиционной компании Başaran Holding и летевший из Шарджи (ОАЭ) в Стамбул, пропал с радаров в 17.40 мск воскресенья. На его борту находились 11 человек, в том числе трое членов экипажа. Крушение воздушного судна произошло в гористой местности на западе Ирана. После удара о землю лайнер загорелся. Позднее представитель ведомства по чрезвычайным ситуациям Ирана сообщил о гибели всех пассажиров и экипажа.
По данным Би-би-си, самолет модели Bombardier Challenger 604 принадлежал компании турецкого бизнесмена Хуссейна Басарана, пишет Ca-news.org. Как сообщают турецкие СМИ, на борту была дочь бизнесмена и семеро ее подруг. Они летали в Дубай на вечеринку по случаю предстоящей свадьбы Башаран. Несколько дней назад девушка выложила в инстаграм фото самолета с таким же бортовым номером, как у разбившегося бизнес-джета.
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