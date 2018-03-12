58 человек отравились на поминальном обеде в Акмолинской области

Всем заболевшим оказана медицинская помощь.

58 человек отравились на поминальном обеде в Шортандинском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Из них 15 госпитализированы, 43 - на амбулаторном лечении. Установлено, что заболевшие употребляли вареное мясо на поминальном обеде 6 марта в поселке Шортанды.

«5 марта мясо было отварено и нарезано в антисанитарных домашних условиях в нежилом, неблагоустроенном доме. (...) Тесто для бесбармака приготовлено на дому в селе Егемен. Нарезанное мясо более 10 часов хранилось при комнатной температуре в приспособленной таре. Затем было доставлено в Шортанды», - рассказали в департаменте.

Было проведено внеплановое обследование предприятия общественного питания, где проводился поминальный обед. По сообщению ведомства, всем заболевшим оказана медицинская помощь, ведется наблюдение. Проведен комплекс противоэпидемических профилактических мероприятий.

В инфекционной больнице Астаны сообщили, что с 8 по 10 марта к ним обратились 11 пациентов из поселка Шортанды Акмолинской области с острой кишечной инфекцией. После осмотра 8 человек были госпитализированы с подозрением на сальмонеллёз средней степени тяжести.

Состояние пациентов стабильное, без ухудшения.

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