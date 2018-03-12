Женщина-боец победила мужчину по правилам ММА

Первый в истории MMA бой мужчины против женщины-трансгендера.

Женщина-трансгендер Анн Вериату одержала победу в своем дебютном поединке по правилам смешанного стиля (MMA) против Раильсона Пайшау.

Поединок в весовой категории до 52 кг состоялся 10 марта в Магаусе.

"Уважаю себя только после боя с мужчиной. Это делает меня счастливой и придает сил для тренировок. Думаю, драться с женщинами — нечестно", - отметила 21-летняя девушка.

Вериату с детства занимается единоборствами, она обладает коричневым поясом по бразильскому джиу-джитсу. Спортсменка не раз выигрывала бои у мужчин по правилам джиу-джитсу.