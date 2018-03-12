В Алматы продлили программу бесплатной кастрации домашних животных

В этом году процедуру будут оказывать в 6 ветеринарных клиниках города.

В Алматы возобновили государственную программу бесплатной кастрации и стерилизации собак и кошек. В рамках госпрограммы, которая продлится до августа месяца, планируется охватить до 8000 животных, передает Zakon.kz со ссылкой на Управление сельского хозяйства и ветеринарии города.

В этом году процедуру будут оказывать в 6 ветеринарных клиниках города: «Зоовита», «Балто», «Альфа и Омега», «Докторвет», «Алматывет» и «Ветстанция». Для участия в программе владельцам животных необходимо предоставить удостоверение личности, адресную справку и ветеринарный паспорт.

В случае отсутствия ветеринарного паспорта, документ можно будет оформить на месте. Справка по месту жительства необходима для подтверждения адреса проживания хозяина животного, так как программа распространяется только на территории города Алматы.

Возрастное ограничение на стерилизацию и кастрацию – с 9 месяцев до 9 лет. Все процедуры проводятся на добровольной основе, с согласия владельцев питомцев.

Напомним, данные мероприятия проходят в рамках Дорожной карты «Благосостояние домашних животных-компаньонов города Алматы 2017-2020» и направлены на гуманное регулирование численности безнадзорных собак и кошек.

Адреса и телефоны ветклиник, осуществляющих бесплатную стерилизацию и кастрацию:

1. «ЗООВИТА» - 8 мкр, д. 10А; 249-85-19

2. «БАЛТО» - мкр Мамыр 4, д. 112; 317-05-65

3. «АЛЬФА И ОМЕГА» - ул. Базарбаева, 20; 317-43-29

4. «ДОКТОРВЕТ» - ул. Рыскулова, 52; 296-97-84

5. «АЛМАТЫВЕТ» - ул. Жансугурова, 311; 397-22-76, 385-67-81

6. «ВЕТСТАНЦИЯ» - ул. Сейфуллина, 49; 242-74-17

"В случае наличия жалоб на качество проведения процедур, жители города могут обратиться в управление сельского хозяйства и ветеринарии Алматы по номеру 272-38-44 или на call-centr городской ветеринарной службы - 321-00-02", - говорится в сообщении.

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