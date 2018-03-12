Вода отрезала от внешнего мира село в ВКО
Спасатели доставляют продукты на лодках
Фото : 12 марта 2018, 16:51
Из-за обильных осадков и поднятия уровня реки водой был смыт мост, соединяющий села Курчум и Топтерек, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.
Угрозы подтопления населенному пункту нет, однако жители села Топтерек временно остались отрезанными от внешнего мира. Дорога в настоящее время перекрыта, выставлен пост. Расстояние от места до села Топтерек приблизительно составляет 4 км. На месте организована переправа.
"Спасатели Восточного регионального аэромобильного оперативного спасательного отряда совместно с ОЧС Курчумского района, местной полицейской службой и районным акиматом на лодке осуществляю доставку продуктов и передвижение людей. Для неотложных нужд на другой берег реки уже перевезены 10 человек, в том числе 3 детей. Дежурство и мониторинг ведется в круглосуточном режиме", - говорится в сообщении.
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