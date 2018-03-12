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Жертвами крушения самолета в Непале стали 38 человек

23 человека получили травмы.

Фото : Associated Press © 2018, Niranj12 марта 2018, 17:08

Жертвами крушения пассажирского самолета в аэропорту столицы Непала стали не менее 38 человек. Еще 23 человека получили травмы разной степени тяжести, сообщает телеканал НТВ со ссылкой на Associated Press.

Ранее говорилось о 7 погибших и 18 пострадавших, которых уже доставили в больницы.

Самолет авиакомпании US-Bangla Airlines сошел со взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Трибхуван. Воздушное судно врезалось в расположенное рядом с аэропортом футбольное поле и загорелось.

По предварительным данным, на борту находились 67 пассажиров и четверо членов экипажа.

В администрации аэропорта заявили, что причиной крушения стали технические неполадки в самолете. В настоящий момент в аэропорту отменены все запланированные на понедельник рейсы.


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