Жертвами крушения самолета в Непале стали 38 человек
23 человека получили травмы.
Жертвами крушения пассажирского самолета в аэропорту столицы Непала стали не менее 38 человек. Еще 23 человека получили травмы разной степени тяжести, сообщает телеканал НТВ со ссылкой на Associated Press.
Ранее говорилось о 7 погибших и 18 пострадавших, которых уже доставили в больницы.
Самолет авиакомпании US-Bangla Airlines сошел со взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Трибхуван. Воздушное судно врезалось в расположенное рядом с аэропортом футбольное поле и загорелось.
По предварительным данным, на борту находились 67 пассажиров и четверо членов экипажа.
В администрации аэропорта заявили, что причиной крушения стали технические неполадки в самолете. В настоящий момент в аэропорту отменены все запланированные на понедельник рейсы.
Photos from the #TIA #Kathmandu #Nepal #USBangla (Pic- @IsarojB ) pic.twitter.com/FAoWCxIttq— Narayan Amrit (@amritna) 12 марта 2018 г.
७६ यात्रु बाेकेकाे युएस बंगला बिमान दुर्घटना, उद्दार जारी ! #TIA ( Pic- @IsarojB ) pic.twitter.com/F9UVjuBWbT— Narayan Amrit (@amritna) 12 марта 2018 г.
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