В деле о смерти полицейского в Актобе появились новые подробности

Правозащитник не исключает, что возможно, было и непреднамеренное убийство.

В деле о смерти полицейского Байбека Карымсакова в Актобе появились новые подробности. Ранее сообщалось, что 34-летний мужчина покончил с собой на территории городского акимата. Однако правозащитник Салим Отен уверен: это было убийство, передает Zakon.kz со ссылкой на 31 канал.

Тело 34-летнего сотрудника управления специализированной службы охраны нашли на контрольно-пропускном пункте городского акимата 8 января вечером. Как сообщили на следующий день, полицейский покончил с собой, выстрелив в висок из табельного пистолета.

Правозащитник Салим Отен специально приезжал в Актобе, нанял адвоката и лично осмотрел место трагедии. Бывший следователь нашел много нестыковок в версии о самоубийстве: не было найдена пуля, от которой погиб лейтенант, также есть вопросы насчет траектории полета пули. Правозащитник не исключает, что возможно, было и непреднамеренное убийство.

– Крови нету нигде. Вот, говорят, он лежат на столе. Стола нет. Но кровь должна быть на полу. Потом, если пуля сквозная вылетела с этой стороны, кровь обязательно брызнет, - сказал правозащитник Салим Отен.

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