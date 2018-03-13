Касымов о паводках в ВКО: Вода уходит

Теперь ожидаются паводки в южных регионах страны - городах Алматы и Кызылорда, Алматинской области и ЮКО.

В кулуарах правительства РК министр внутренних дел Калмуханбет Касымов прокомментировал ситуацию с паводками в Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент Zakon.kz.

«На данный момент обстановка стабилизируется, вода уходит, осталось несколько домов. Аким ВКО выезжает в Аягуз - это самый сложный регион был», - сказал он.

По его мнению, на сегодня фактическая обстановка стабилизируется.

«Прогноз дает МЭ РК, но сегодня ожидаем паводки в южных регионах - это Алматы, Алматинская область, Кызылорда, ЮКО и ВКО если будут осадки, подготовительная работа ведется», - указал глава ведомства.

Также министр отметил, что «44 региона под угрозой подтопления в Карагандинской области».

В то же время вице-министр МВД Юрий Ильин напомнил, что выпадение обильных осадков, превышение двухмесячной нормы, произошло в ночь 10-11 марта.

«Тот объем воды, который образовался от таяния снега и осадков в виде дождя, реки, в частности в Аягозе, было потоплено более 100 домов. Эта река не была способна выдержать данного потока. В целом по ВКО было подтоплено 138 домов. На сегодня остаются подтопленными и проводятся работы по откачке воды только в 8-ми домах по ВКО», - пояснил он.

«Штормовое предупреждение мы получали, доводим его до местных исполнительных органов и до населения. В ближайшее время в этих регионах возможно повторение данных явлений», - добавил Ю. Ильин.

Ксения Давыдова, Астана

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