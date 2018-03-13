Абаев прокомментировал признание экстремистской партии ДВК

При этом глава МИК РК предостерег казахстанцев от распространения информации о запрещенной или признанной экстремистской организации.

В кулуарах правительства РК министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев прокомментировал заявление Генеральной прокуратуры по поводу признания партии «Демократический выбор Казахстана» беглого экс-главы «БТА» банка Мухтара Аблязова экстремистской, передает корреспондент Zakon.kz.

«Если эту организацию признали экстремистской, отсюда вытекают все решения суда, обязательные для исполнения на территории Казахстана. Все необходимые меры мы примем в соответствии с этим решением суда. Мне надо ознакомиться с решением суда. Насколько я понимаю, в законную силу это вступит не сразу, дней через десять», - сказал он.

По его мнению, необходимо в каждом случае отдельно разбираться.

«Если граждане РК будут распространять информацию о запрещенной или признанной экстремистской деятельность организации это подпадает под соответствующие законодательное преследование», - напомнил глава ведомства.

«Решения суда по ДВК я еще не видел, но если признано экстремистским, и люди начинают распространять, то они будут нести полную ответственность за свои действия.

Насколько я понимаю, это предусматривает уголовное преследование, значит, будут нести полную уголовную ответственность за распространение», - добавил он.

При этом министр отметил, что власти РК намерены ограничить деятельность М. Аблязова в Казнете.

«Да, мы сейчас будем смотреть, все необходимые меры в соответствии с решением суда мы предпримем», - указал Д. Абаев.

Ксения Давыдова, Астана

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