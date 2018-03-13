С начала года цены на продовольственные товары выросли на 0,7%

В регионах за январь месяц 2018 года в стабфонды было закуплено 2178 т продовольственных товаров.

На заседании Правительства РК под председательством Премьер-Министра Бакытжана Сагинтаева о деятельности региональных стабфондов и насыщении рынка отечественным продовольствием доложил первый вице-министр сельского хозяйства А. Евниев, передает Zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

С начала 2018 года цены на социально-значимые продовольственные товары выросли на 0,7%. Наибольший рост цен с начала года наблюдается в Астане, Алматы, Актобе, Таразе, Уральске, Атырау и Павлодаре.

По данным МСХ РК, основной рост цен приходится на такие виды сельхозпродукции, как капуста ↑12,7%, лук ↑7,4%, картофель ↑5,5%, морковь ↑4,5%. Подорожали молочная продукция, говядина. По остальным видам товаров роста цен либо не наблюдается, либо он незначителен. Также наблюдается снижение цен на гречку ↓14,8%, рис ↓2,7%, яйца ↓1,3%, сахар-песок ↓0,8%, муку и соль ↓0,2%.

«В целом рост цен носит сезонный характер и связан с затратами и потерями при хранении продукции, снижением предложения овощной продукции из-за сокращения запасов, а также увеличением стоимости товаров и услуг, прямо влияющих на себестоимость самой продукции и затрат при транспортировке», — отметил А. Евниев.

В регионах за январь месяц 2018 года в стабфонды было закуплено 2178 т продовольственных товаров. Основной объем закупа осуществили Жамбылская (2000 т сахар), Павлодарская (68 т риса) и ЗКО (60 т риса) области.

Реализовано 5538 т продтоваров, из них 2541 т картофеля (45,9%), 762 т моркови (13,8%), 618,6 т лука (11,2%), 577,3 т капусты (10,4%), 504,1 т муки I сорта (9,1%).

По данным акиматов областей, Алматы и Астаны по состоянию на 25 февраля фактическое наличие в Стабфондах составляет 8136,7 т продтоваров, передано на освежение и ответственное хранение 14 257,8 т. В общей структуре товарных запасов в наличии и на складах приходится на сахар-песок (35,4% от общего объема), картофель (24,4%), лук репчатый (9,6%), морковь (5,8%) муку I сорта (5,6%), капусту (5,4%), растительное масло (5,2%) и гречневую крупу (3,5%).

«На счетах СПК и депозитах банков второго уровня находятся 4423 млн тенге, предназначенные на формирование стабфондов», — подытожил А. Евниев.

О сложившейся ценовой ситуации на продукты первой необходимости доложили аким Астаны А. Исекешев, акимы Атырауской области Н. Ногаев, Западно-Казахстанской области А. Кульгинов, Актюбинской области — Б. Сапарбаев, Алматы Б. Байбек, первый заместитель акима Мангистауской области С. Амангалиев.

По итогам рассмотрения Премьер-Министр РК Б. Сагинтаев напомнил об ответственности местных исполнительных органов за недопущение роста цен на продукты питания и поручил акиматам усилить контроль за необоснованным ростом цен с учетом предстоящих праздничных дней.

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