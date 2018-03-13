О нововведениях с адресными справками рассказали в Алматы

Об отмене необходимости предоставлять в госорганы адресные справки и механизме получения справок третьими лицами рассказали на пресс-конференции в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Не секрет, что на портале электронного правительства благодаря сервису «Услуги без справок» казахстанцев освободили от необходимости предоставлять справки в госорганы. Теперь казахстанцам больше не нужно предоставлять в госорганы адресные справки, справки о зарегистрированных правах на недвижимость и об отсутствии/наличии недвижимости в бумажном формате. Необходимые сведения государственные органы будут запрашивать самостоятельно через портал электронного правительства.

Но есть еще одно новшество, о котором ходит немало разговоров. Директор департамента Центра обслуживания населения города Алматы Асель Мамажанова рассказал о механизме получения справок третьими лицами.

«Новый пилотный проект позволяет получать три вида информационных справок: адресная справка с места жительства, справка об отсутствии (наличии) недвижимого имущества, справка о зарегистрированных правах на недвижимое имущество, по согласию услугополучателя через SMS-сообщение третьим лицам. Для пользования сервисом нужно быть зарегистрированным в базе мобильных граждан. Механизм работы прост: заинтересованное лицо авторизуется на портале электронного правительства, где выбирает раздел «Сервис получения справок третьими лицами» и заполняет в поле «ИИН» данные человека, на которого запрашивает сведения. Если гражданин зарегистрирован в базе мобильных граждан, то заинтересованное лицо выбирает вид справки и подписывает запрос своим ЭЦП. После этого порталом гражданину автоматически направляется SMS-сообщение с просьбой принять решение: разрешить получение сведений или отказать в их получении. К слову, согласиться или отказаться от предоставления сведений нужно в течение двух часов»,- рассказала Асель Мамажанова.

Также с 2018 года в Госкорпорации «Правительство для граждан» введено так называемое проактивное оказание услуг по рождению ребенка.

«Принцип проактивного формата в том, что необходимо инициировать государственную услугу, и уже не гражданин обращается за получением услуги, а государство само, в данном случае с помощью телефона, предлагает ему инициировать получение государственной услуги. Эта услуга позволяет поставить его на очередь в детский сад и получить социальные пособия. Если ранее для получения вышеуказанных услуг гражданам было необходимо заполнять заявления, предоставлять различные документы и справки, то сейчас новоиспеченным матерям необходимо иметь обычный мобильный телефон и актуальный абонентский номер, зарегистрированный в базе мобильных граждан», - рассказала она.