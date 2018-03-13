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В ЮКО рыбаки избили водоохранных инспекторов

Четверо жителей Сарыагашского района задержаны.

Фото : ДВД ЮКО13 марта 2018, 16:51

В Шардаринском районе задержаны рыбаки, подозреваемые в избиении водоохранных инспекторов, передает Zakon.kz.

"В Шардаринский РОВД поступило сообщение из производственного кооператива о том, что во время рейдовых мероприятий по противодействию незаконному рыболовству на территории Шардаринского водохранилища инспектора задержали несколько лодок с рыбаками, занимавшихся незаконной рыбалкой. Однако группа рыбаков, не подчинившись требованиям инспекторов, избила их", - говорится в сообщении Управления госязыка и информации ДВД ЮКО.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны подозреваемые - четыре жителя Сарыагашского района, 1987, 1990 и 1994 г.р.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Назначен ряд экспертиз.


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