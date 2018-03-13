Многодетная мать задушила ветерана ВОВ из-за 50 тысяч рублей

39-летняя жительница села Демкино признала свою вину и подробно рассказала о жестокой расправе над 93-летней участницей войны.

Лишённая родительских прав мать шестерых детей жестоко расправилась с 93-летней участницей Великой Отечественной войны в селе Демкино Липецкой области. Как сообщает региональное управление СК РФ, 39-летняя женщина задушила ветерана при помощи платка и уже во всём созналась, передает Life.ru.

Днём 7 марта подозреваемая, зная, что у ветерана Великой Отечественной войны есть сбережения, пришла к ней взять деньги в долг. Гостье, находившейся в состоянии алкогольного опьянения, хозяйка дома отказала в займе. Намереваясь получить то, за чем пришла, подозреваемая напала на престарелую женщину и затянула платок на её шее, — говорится в сообщении ведомства.

Пожилая женщина умерла на месте. После этого 39-летняя жительница села Демкино забрала у пенсионерки 50 тысяч рублей и покинула место убийства.

Примечательно, что злоумышленница избавилась от перчаток и платка, но её оперативно задержали. Она уже признала свою вину и даже подробно рассказала, как совершала расправу над участницей ВОВ. Сейчас женщина находится под стражей.

Следователи установили, что подозреваемая вела асоциальный образ жизни и уже имеет судимость за кражу. В отношении неё возбудили дело по статье "Убийство".

Ольга Янковская

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