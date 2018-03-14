Нетрезвый водитель послужил причиной ДТП в Алматы

Беременную пассажирку одной из машин госпитализировали.

Два автомобиля Toyota столкнулись в Алматы, передает корреспондент zakon.kz

Toyota RAV 4 двигалась по Толе би на восток. Toyota Mark II ехала навстречу. На пересечении Толе би с улицей Ришата и Муслима Абдуллиных, водитель Mark II не справился с управлением, машину выкинуло на встречную полосу, где обе Тойоты столкнулись левыми боками.

От удара Mark II развернуло в обратную сторону.

Пассажирку RAV 4 госпитализировали.

Водителя Mark II полицейские увезли на экспертизу, в связи с возникшими подозрениями, что он находится в алкогольном опьянении.

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