Нетрезвый водитель послужил причиной ДТП в Алматы
Беременную пассажирку одной из машин госпитализировали.
Фото : zakon.kz14 марта 2018, 02:18
Два автомобиля Toyota столкнулись в Алматы, передает корреспондент zakon.kz
Toyota RAV 4 двигалась по Толе би на восток. Toyota Mark II ехала навстречу. На пересечении Толе би с улицей Ришата и Муслима Абдуллиных, водитель Mark II не справился с управлением, машину выкинуло на встречную полосу, где обе Тойоты столкнулись левыми боками.
От удара Mark II развернуло в обратную сторону.
Пассажирку RAV 4 госпитализировали.
Водителя Mark II полицейские увезли на экспертизу, в связи с возникшими подозрениями, что он находится в алкогольном опьянении.
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