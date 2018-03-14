В Казахстане упростят процедуру установления инвалидности

Все пенсионные выплаты будут перечисляться на один банковский счет пенсионера одновременно, а выплата госгарантии – единовременно.

Процедура установления инвалидности и степени утраты трудоспособности будет упрощена, об этом на пресс-конференции на тему: «Цифровизация социально-трудовой сферы» сообщила вице-министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова, передает Zakon.kz.

Вице-министр сообщила, что прием документов по трем социальным услугам будут осуществлять по принципу «одного заявления» через Госкорпорацию. К этим услугам относятся: назначение пенсионных выплат по возрасту, базовые пенсионные выплаты и пенсионные выплаты из ЕНПФ. При этом назначение выплаты разницы по гарантии государства при достижении получателем общеустановленного пенсионного возраста будет осуществляться проактивно с исключением приема заявления.

«В результате все пенсионные выплаты будут перечисляться на один банковский счет пенсионера одновременно, а выплата госгарантии – единовременно. Кроме того, разрабатываются механизмы перевода на проактивный порядок шести госуслуг по назначению социальных выплат», - сказала Светлана Жакупова.

Спикер также рассказала о правилах установления инвалидности и степени утраты трудоспособности.

«Учитывая важность, мы с понимаем относимся к созданию условий при установлении инвалидности и степени утраты трудоспособности. В частности, заявитель теперь вместо трех организаций может обратиться только в медико-социальную экспертизу. В дальнейшем мы планируем сделать более доступной и процедуру освидетельствования, исключив личное присутствие граждан и устранив таким образом условия для коррупции при принятии решений», - отметила вице-министр.

Помимо этого, на базе биржи труда для самозанятых будет реализован механизм упрощенной регистрации в органах госдоходов и внедрена система учета трудовых договоров. Это позволит отказаться от бумажных трудовых книжек и подготовит почву для внедрения всеобщего декларирования доходов.

В Послании Главы государства «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции», тезисы о цифровизации включены во всех десяти задачах. Цифровая модернизация социально-трудовой сферы осуществляется в контексте программы «Цифровой Казахстан».

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!