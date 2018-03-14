Сколько денег казахстанцы тратят на онлайн-обучение

За год расходы казахстанцев на онлайн-обучение выросли в 9 раз.

Выяснилось, сколько жители Казахстана тратят на курсы, тренинги и мастер-классы в интернете, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Яндекс.Деньги.

Для этого аналитики изучили платежи пользователей на более чем 3000 тематических интернет-площадок.

За год расходы жителей Казахстана на онлайн-обучение выросли в 9 раз. Число таких платежей увеличилось в 10 раз, средний чек составил 17 567 тенге. Вот как выглядит топ-5 категорий онлайн-курсов и тренингов, на которые люди потратили за год больше всего денег:

- Красота, спорт, диеты, ЗОЖ

- Профессиональные курсы

- Иностранные языки

- Психология, любовь, отношения

- Хобби, кулинария, музыка, рисование и другое

Сильнее всего вырос интерес пользователей к онлайн-курсам по кулинарии, рисованию, шитью, музыке и другим увлечениям. Число людей, которые за них платят, за год увеличилось примерно в 12 раз. Дальше следует категория «Красота, спорт, диеты, ЗОЖ» — плательщиков стало в 10 раз больше. Количество тех, кто оплачивает курсы по профессиональной подготовке, выросло в 8 раз, по иностранным языкам — в 5 раз, по психологии и отношениям — в 4 раза.

Больше всего в среднем за раз жители Казахстана платят за профессиональные курсы — 50 435 тенге (годом ранее — 30 600 тенге). Средний чек за курсы о красоте и ЗОЖ составил 17 000 тенге (16 434 тенге), по иностранным языкам — 15 867 тенге (11 334 тенге), по психологии и отношениям — 10 767 тенге (18 134 тенге), по хобби — 9634 тенге (9067 тенге).

В исследовании учитывались платежи казахстанских пользователей с февраля 2018 по март 2017 года и за такой же период годом ранее.

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