В ближайшие два дня в некоторых районах на реках будут производится взрывные работы во избежание заторов и зажоров.

В Восточном Казахстане подтопленными остаются 7 домов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

В частности, 5 в Усть-Каменогорске и 2 в Курчуме. Работы по отводу и откачке воды продолжаются. На местах задействованы силы и средства противопожарного гарнизона ДЧС ВКО.

Из 22 человек, эвакуированных в областном центре, 15 человек находятся у родственников, 7 человек размещены в Городском территориальном центре социального обслуживания «Ульба».

Тем временем, в Аягозском районе в ходе осмотров комиссией было установлено еще 89 подтопленных домов. В настоящее время вода ушла из всех домов и придворовых участков. Часть эвакуированных людей размещена в эвакуационном пункте на базе школы-интернат. Их обеспечивают горячим питанием, оказывают психологическую помощь. Больше 200 человек вернулись в свои дома. Мониторинг осуществляется в круглосуточном дежурстве. В Аягозе сосредоточены силы и средства нескольких групп спасателей Восточного регионального аэромобильного оперативного спасательного отряда.

Переливы воды через автодороги в Уланском, Курчумском, Зайсанском и Урджарском районах прекратились, за исключением одного на участке 39 км трассы «Курчум-Маралды». Восстановительные работы продолжаются.

На временной переправе села Курчум и села Топтерек по-прежнему работают спасатели ВРАОСО и сотрудники ОЧС Курчумского района. За сутки через переправу было перевезено 70 человек. Коммунальными службами и местными исполнительными органами проводятся восстановительные работы моста. Проложена объездная дорога.

В Тарбагатайском и Шемонаихинском районах обстановка стабильная. Работы продолжаются.

В ближайшие два дня в некоторых районах на реках будут производится взрывные работы во избежание заторов и зажоров.

Руководство ДЧС ВКО для более точных прогнозов паводковых зон осуществляет облет уязвимых районов.

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