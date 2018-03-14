Пьяный мужчина сбил женщину и утопил ее в своей машине

За это преступление ему назначено полтора года лишения свободы.

В Павлодае осужден мужчина, который признан виновным в том, что сбил женщину на авто, после чего утопил его с пострадавшей внутри, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Павлодарского областного суда.

Как следует из материалов дела, 21 октября 2017 года в с. Башмачное кафе в "Керим" подсудимый К. с друзьями употреблял спиртные напитки. Далее, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль в за руль ВАЗ-2104 и сбил пешехода. Женщину отбросило на обочину.

Подсудимый затащил пострадавшую в машину, направил ее в сторону обрыва, и выпрыгнул. А авто упало в реку. Женщина на тот момент была еще жива. Как показала экспертиза, она скончалась от асфиксии при утоплении.

Приговором Специализированного межрайонного уголовного суда К. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 104 ч.1 (причинение смерти по неосторожности) УК РК и ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

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