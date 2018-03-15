Где расположился Казахстан в рейтинге счастливых стран

Самая счастливая страна в СНГ - Узбекистан, расположившийся на 44 месте. Следом идет Россия (59) и Казахстан (60-е место).

В ООН назвали самые счастливые страны. В рейтинг попал и Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Так, звание самой счастливой страны отдали Финляндии. Следом за ней расположились Норвегия, Дания, Исландия, Швейцария, Голландия, Канада, Новая Зеландия, Швеция и Австралия. Самые несчастливые - Ботсвана, Малави, Гаити, Либерия, Сирия, Руанда, Йемен, Танзания, Южный Судан, Центральноафриканская Республика и Бурунди.

Самая счастливая страна в СНГ - Узбекистан, расположившийся на 44 месте. Следом идет Россия (59) и Казахстан (60-е место).

При составлении рейтинга 156 стран использовались такие факторы, как ожидаемая продолжительность жизни граждан, ВВП на душу населения, отношение граждан к коррупции, свобода самостоятельного принятия жизненно важных решений.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!