В Актобе осудили водителя, сбившего школьника

Подсудимый будет взят на пробационный контроль.

В Актобе вынесли приговор водителю грузовой машины, сбившему ученика средней школы №8, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В городском суде Актобе рассмотрено дело подсудимого Амантая Усенова. Согласно материалам уголовного дела, 31 января 2018 года в 12:55 водитель автомашины «Зил», передвигаясь по улице Шыганака Берсиева, допустил наезд на школьника.

Несмотря на то, что автомобиль передвигался на скорости 30 км в час водитель не смог вовремя притормозить. Амантай Усенов сразу же доставил мальчика в больницу в бессознательном состоянии. Однако мальчик умер в больнице из-за кровоизлияния в мозг.

Во время судебного заседания подсудимый выразил сожаление о случившемся и попросил прощения, а также возместил материальный ущерб родителям скончавшегося ученика.

«Подсудимый Амантай Усенов признан виновным по статье 345 УК РК, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев. Также он будет на три года лишен возможности управлять транспортным средством. Согласно статье 63 Уголовного Кодекса РК наказание будет переведено на условное. Подсудимый будет взят на пробационный контроль», - отметил судья Ербол Абдыхаликов.

Автор: Алтынай Сағындықова

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