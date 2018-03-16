Фура по трассе Уральск-Атырау полмесяца лежит на обочине

Убрать автомобиль обещают как только переместят в другие машины груз, которым был наполнен транспорт.

1 марта на 103 километре трассы «Уральск-Атырау» водитель фуры марки «Вольво» не справился с управлением и автомобиль опрокинулся на обочину, сообщает zakon.kz со ссылкой на Уральскую неделю.

По сообщению ДВД ЗКО жертв и пострадавших не было, однако водитель привлечён к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, которые привели к повреждению транспорта.

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