Фура по трассе Уральск-Атырау полмесяца лежит на обочине
Убрать автомобиль обещают как только переместят в другие машины груз, которым был наполнен транспорт.
Фото : uralskweek.kz16 марта 2018, 00:40
1 марта на 103 километре трассы «Уральск-Атырау» водитель фуры марки «Вольво» не справился с управлением и автомобиль опрокинулся на обочину, сообщает zakon.kz со ссылкой на Уральскую неделю.
По сообщению ДВД ЗКО жертв и пострадавших не было, однако водитель привлечён к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, которые привели к повреждению транспорта.
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