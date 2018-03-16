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Алматы вошел в список недорогих городов мира

В пятерку самых дорогих городов мира вошли: Сингапур, Париж, Цюрих, Гонконг и Осло.

Фото : bazis.kz16 марта 2018, 06:19

Отчет о расходах на жизнь в мире за 2018 год подготовило аналитическое подразделение журнала The Economist - Economist Intelligence Unit (EIU), передает Zakon.kz.

Были сравнены 400 цен на 160 товаров в 133 странах мира. Эти товары включали в себя еду, напитки, топливо, одежду, хозяйственные товары, предметы личной гигиены, аренду квартир и др.

В пятерку самых дорогих городов мира вошли: Сингапур, Париж, Цюрих, Гонконг и Осло.

Среди самых недорогих пяти городов - Дамаск (Сирия), Каракас (Венесуэла), Алматы (Казахстан), Лагос (Нигерия), на последнем, 133 месте, - индийский Бангалор. В десятке дешевых городов также - Ченнай (Индия), Карачи (Пакистан), Нью-Дели (Индия), Алжир и Бухарест (Румыния).


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