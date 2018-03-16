Коммунальщики объяснили высокие счета за тепло в Алматы

Тарифы на услуги по снабжению тепловой энергией в Алматы были повышены с 1 января 2018 год.

Алматинцы заметили, что тариф за отопление в февральских и мартовских квитанциях отличается в 2 раза, сообщает МИА «Казинформ».

Жители города отмечают: если в феврале в многоквартирных домах тариф колебался в пределах 60-80 тенге за квадратный метр, то в мартовских квитанциях он составляет от 147 до 200 тенге за квадратный метр. При этом в квитанциях, которые алматинцы, проживающие в многоквартирных домах, оплатили в январе, значилась сумма 136 тенге за квадратный метр.

Официальный представитель предприятий теплоэнергокомплекса Алматы Ян Гирин подчеркнул, что тарифы на услуги по снабжению тепловой энергией в Алматы были повышены с 1 января 2018 года, они утверждены антимонопольным ведомством в соответствии с «предельным уровнем тарифов и тарифной сметы на услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергии ТОО «АлТС» на 2017-2021 годы».

«После этого ни в феврале, ни в марте никакого нового изменения тарифа на отопление в городе не было. В квитанциях за март отображается тот объем теплоэнергии, который был потреблен в феврале. Все помнят, что в феврале у нас в городе стояли сильные морозы, температура воздуха понижалась до минус 30 градусов, поэтому расход и потребление тепла были больше. Сейчас во многих домах установлены общедомовые приборы учета тепла, чтобы определить, сколько тепла потребляется, сколько его теряется при передаче тепла. Внутридомовые системы отопления сегодня обслуживается частными сервисными организациями через КСК. Нужно смотреть, кто обслуживает, состояние счетчиков. Для выяснения деталей начисления тарифа жильцам необходимо обращаться в профильный отдел управления по реализации тепловой энергии ТОО «Алматинские тепловые сети» (ул. Байзакова, 221), где любому потребителю все расскажут и покажут конкретно по конкретной квитанции», - сказал Ян Гирин.

Он напомнил, что повышение тарифа - долгий процесс: предприятию-монополисту вначале необходимо подать заявку в департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей (КРЕМЗКиПП) по Алматы, где она рассматривается.

«Начисление за отопление производится в зависимости от потребления. Если в многоквартирном доме установлен общедомовой прибор учета, оплата будет распределяться по квартирам согласно квадратным метрам в зависимости от того, сколько тепла получил дом. В ветхих домах невозможно поставить приборы учета, они платят по отдельной схеме. Если же общедомовой прибор учета неисправен или не прошел поверку, тогда согласно установленным правилам потребители платят по нормативу, по максимуму. Еще раз повторю, что тариф не повышается в обход антимонопольного ведомства», - пояснил Ян Гирин.

Напомним, согласно приложению 1 к приказу департамента КРЕМЗКиПП по Алматы №138-ОД от 13 декабря 2017 года, дифференцированные тарифы ТОО «Алматинские тепловые сети» (АлТС) на услуги по снабжению тепловой энергией установлены в следующих размерах: для физических лиц, не имеющих общедомовых приборов учета тепловой энергии - Т7267 за Гкал; для физических лиц, имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии - Т5327,78 за Гкал. Ранее действующие тарифы, утвержденные 1 апреля 2017 года, составляли Т6709 за Гкал и Т4913 за Гкал соответственно. Рост составил 8%.

«Потребители без индивидуальных приборов учета горячей воды будут платить Т1590,93 с человека (прежний тариф составлял Т1484), с приборами - Т462,32 за кубометр (прежний тариф - Т431,67), рост составил 7%», - следует из приложения 2 к вышеуказанному приказу.

Отдельно установлены тарифы для проживающих в общежитиях квартирного типа и в ветхих домостроениях.