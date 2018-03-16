К штрафу на 2,1 млрд тенге приговорили фигурантов по делу Бишимбаева

7 фигурантов дела приговорены к выплате штрафа на общую сумму 2 100 500 000 тенге.

Пресс-служба специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны подробно изложила решение суда по делу бывшего министра национальной экономики РК Куандыка Бишимбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, суд 14 марта вынес приговор в отношении 23 подсудимых по факту получения руководством АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» взяток и хищения бюджетных средств в особо крупных размерах. Подсудимые признаны виновными по инкриминируемым им деяниям и осуждены к различным мерам наказания.

«При назначении наказания подсудимым судом принято во внимание общественная опасность содеянного, совокупность смягчающих обстоятельств, личность виновных, занимаемые ими должности, роль каждого из них в преступной деятельности, деятельное раскаяние отдельных лиц, изобличение других соучастников, поведение до и после совершения преступлений, наличие на иждивении несовершеннолетних детей, отсутствие судимости», - отмечается в сообщении.

Так, экс-председатель правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» Куандык Бишимбаев признан виновным в получении взятки 2 млн долларов США за заключение договора между ТОО «Орда Глас ЛТД» с ТОО «Шымкентхиммонтаж» на строительство стекольного завода в Кызылординской области. Кроме того, в суде достоверно доказано, что он организовал в группе лиц растрату денежных средств при строительстве вышеуказанного завода в особо крупном размере на сумму 1 154 890 185 тенге.

Также Бишимбаев по предварительному преступному сговору в группе лиц, получал неоднократно взятки в особо крупных размерах от руководителей строительных компаний при реализации Государственной программы «Нұрлы жол» на общую сумму 345,5 млн тенге.

«Окончательно Бишимбаеву назначено 10 лет лишения свободы, с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Конфисковано имущество, приобретенное на средства, добытые преступным путем, в виде домостроения, расположенного в поселке Косши Целиноградского района Акмолинской области. Бишимбаев пожизненно лишен права занимать руководящие должности на госслужбе, в государственных и коммерческих организациях, в уставном капитале которых доля государства составляет более 50%. Судом внесено представление Президенту РК о лишении Бишимбаева государственной награды - ордена «Құрмет», - говорится в сообщении.

Между тем, председатель правления АО «Байтерек Девелопмент» Бахыт Жаксыбаев, его заместитель Аслан Джакупов признаны виновными в получении взятки от подрядных организаций в особо крупном размере. Они осуждены к 4 и 2 годам 6 месяцам лишения свободы соответственно с отбыванием наказания в учреждении максимальной безопасности.

Семь фигурантов дела приговорены к выплате штрафа на общую сумму 2 100 500 000 тенге. Так, признаны виновными в даче взятки в особо крупном и крупном размерах руководители подрядных организаций К. Смагулов, Б. Есмуханов, К. Кощанов, Р. Мухтаров (по статье 367 части 4 Уголовного кодекса РК) и С. Утебалиев (по статье 367 части 3 пункту 2 УК РК), в пособничестве в даче взятки (по ч. 5 ст. 28, ч. 4 ст. 367 УК РК) Е. Жуманазар, в неоднократном посредничестве во взяточничестве (по ст. 368 ч.2 УК РК) А. Акрамов. К. Смагулову, Б. Есмуханову назначено наказание в виде штрафа в размере по 672 млн тенге каждому. К. Кощанову - штраф в размере 175 млн тенге. Р. Мухтарову - штраф в сумме 220 млн тенге. С Утебалиеву - штраф в сумме 85 млн тенге. Е. Жуманазару - штраф в сумме 200 млн тенге. А. Акрамову - штраф в сумме 76 500 000 тенге. Преданные суду за дачу взятки У. Джумабаев и Д. Олжабеков за добровольное сообщение о даче взятки освобождены от уголовной ответственности.

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