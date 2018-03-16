В Караганде столкнулись тепловоз и автобус

Три человека госпитализированы.

В Караганде три человека получили травмы в результате ДТП с участием тепловоза и пассажирского автобуса, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Карагандинской области.

По предварительным данным, 22-летний водитель маршрутного автобуса в момент совершения маневра на железнодорожном пути, в районе кондитерский фабрики города Караганды, совершил столкновение с тепловозом.

Три человека с различными травмами госпитализированы в больницу г. Караганды.

Проводится доследственная проверка.

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