В Караганде столкнулись тепловоз и автобус
Три человека госпитализированы.
Фото : Скриншот с видео16 марта 2018, 19:58
В Караганде три человека получили травмы в результате ДТП с участием тепловоза и пассажирского автобуса, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Карагандинской области.
По предварительным данным, 22-летний водитель маршрутного автобуса в момент совершения маневра на железнодорожном пути, в районе кондитерский фабрики города Караганды, совершил столкновение с тепловозом.
Три человека с различными травмами госпитализированы в больницу г. Караганды.
Проводится доследственная проверка.
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