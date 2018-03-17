В ДНК современных людей нашли связь с жившими на границе Казахстана древними

Следы скрещивания с денисовцами выявились в геномах современных людей.

Часть современных жителей Юго-Восточной Азии и островов южных морей хранит в ДНК наследие денисовцев — подвида людей, жившего 40 тысяч лет назад на территории Сибири, утверждают генетики.

От людей, останки которых нашли в Денисовской пещере Алтайского края. От денисовцев (Homo sapiens ssp. Denisova), гипотетического вида (или подвида) людей, останки которых нашли в Денисовской пещере Алтайского края, осталось немного: каменные орудия, костяные иглы, каменные и костяные украшения, а из человеческих останков — несколько зубов и фаланг. Из последних генетикам удалось извлечь ДНК. Ученые из Вашингтонского университета в Сиэтле и Принстонского университета сравнили ДНК денисовцев с расшифрованными геномами пяти тысяч современных людей из британской библиотеки и нашли у наших современников, живущих в юго-восточной Азии и на некоторых островах Меланезии и Индонезии, следы скрещивания с Homo sapiens ssp. Denisova.

Гены одного вида, перешедшие в геном другого — признак не разового, но многократного скрещивания, возвратного скрещивания смешанного потомства с представителями материского или отцовского вида или другими гибридами; только при таких условиях возникает поток генов от вида-донора к виду-реципиенту. Присутствие в нашем геноме фрагментов ДНК, перешедших к нам от денисовского человека, говорит о систематическом скрещивании двух видов на протяжении значительного времени, причем авторы исследования отмечают, что имели место не один, а два таких периода интенсивного обмена генами между Homo sapiens и двумя разными популяциями H. sapiens ssp. Denisova.

Останки людей из Денисовской пещеры датируются 40 тысячами лет назад. Homo sapiens к тому времени уже давно покинули свою африканскую колыбель и расселились по Евразии, дошли до Австралии, и неосвоенными оставались только обе Америки и далекие острова в океане. На пути наши предки встречали других людей — неандертальцев, денисовцев, возможно — маленьких людей с острова Флорес. Отношения между разными видами складывались не очень добрососедские: скорее всего, наши предки истребили неандертальцев (или последние не выдержали конкуренции с нами и нашими прогрессивными технологиями охоты, одомашненными животными и пр. — на этот счет есть разные версии). Но по крайней мере от части таких встреч рождались дети. В ДНК ныне живущих людей содержится от 1 до 4% неандертальской ДНК, а у некоторых наших современников есть, как мы теперь знаем, и генетическое наследство денисовского человека — от 1 до 5%.

Результаты исследования опубликованы в журнале Cell, пишет ПМ.

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