В Шымкенте жестоко расправились с семьей бизнесмена

Спастись удалось только дочери предпринимателя — молодой девушке-студентке.

В жилом массиве Тассай Шымкента произошло жесткое убийство. 16 марта неизвестные прямо в доме расправились с семьей предпринимателя, передает Zakon.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Спастись удалось только дочери предпринимателя — молодой девушке-студентке. Она и сообщила полицейским о произошедшей трагедии.

Известно, что глава семьи владеет фермой и несколькими столовыми. Источник рассказывает, что неизвестные ворвались в дом и убили жену и тещу предпринимателя. О самом мужчине пока ничего неизвестно.

По факту убийства проводятся следственные процедуры. На месте работают правоохранительные органы.

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