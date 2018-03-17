В Шымкенте жестоко расправились с семьей бизнесмена
Спастись удалось только дочери предпринимателя — молодой девушке-студентке.
Фото : regionalobala.si17 марта 2018, 08:14
В жилом массиве Тассай Шымкента произошло жесткое убийство. 16 марта неизвестные прямо в доме расправились с семьей предпринимателя, передает Zakon.kz со ссылкой на Otyrar.kz.
Спастись удалось только дочери предпринимателя — молодой девушке-студентке. Она и сообщила полицейским о произошедшей трагедии.
Известно, что глава семьи владеет фермой и несколькими столовыми. Источник рассказывает, что неизвестные ворвались в дом и убили жену и тещу предпринимателя. О самом мужчине пока ничего неизвестно.
По факту убийства проводятся следственные процедуры. На месте работают правоохранительные органы.
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