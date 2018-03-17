В Кабуле подорвался смертник

Целью террористов-смертников был автомобиль частной охранной компании.

Два мирных жителя погибли и еще трое пострадали в результате взрыва в афганской столице Кабуле, сообщает РИА Новости.

По данным телеканала, взрыв произошел в столичном районе Диспичари.

Целью террористов-смертников был автомобиль частной охранной компании.

Пока ни одна из действующих группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.

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